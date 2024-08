J.Lo und Bens Krise: Jen Garner fühlte sich wie "Marionette"

Jennifer Garner (52) wurde unfreiwillig in Jennifer Lopez (55) und Ben Afflecks (52) Liebeskrise reingezogen. Insider berichten gegenüber Daily Mail, dass die Schauspielerin, die sich 2018 vom "Gone Girl"-Star scheiden ließ, in den vergangenen Monaten als Vermittlerin zwischen ihm und seiner neuen Ehefrau agieren musste. Vor allem, dass J.Lo sich direkt an sie wandte, fand sie schwierig. "Jen fühlte sich ein wenig wie eine Marionette in J.Los Versuch, ihre Ehe zu retten. Sie glaubte aber nicht, dass es absichtlich war. Und als Jen erkannte, dass die Ehe ihres Ex-Mannes nicht mehr zu retten war, galt ihre einzige Sorge Bens Wohlbefinden und seiner Nüchternheit", erklärt die Quelle.

Jennifer Garners engster Kreis ist auch alles andere als begeistert von der Art und Weise, wie sie in den komplizierten Trennungsprozess einbezogen wurde. "Sie wurde in die Mitte gestellt und ihre Freunde denken, dass – egal wie man es betrachtet – die Ex-Frau eines Mannes niemals die Vermittlerin bei der Scheidung von seiner neuen Frau spielen sollte", so verrät der Informant. Insbesondere, weil sie während ihrer 13-jährigen Ehe mit Ben immer wieder mit der "Ain't Your Mama"-Sängerin verglichen worden sei.

Ben und Jennifer waren von 2005 bis 2018 verheiratet und haben drei Kinder: Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Sie ist inzwischen mit dem Geschäftsmann John Miller verlobt, der von ihrer Einbindung in Afflecks Probleme ebenfalls wenig hielt. "John will, dass es Ben gut geht, aber er findet, dass seine Freundin nicht dafür verantwortlich sein sollte", so betonte eine andere Quelle gegenüber dem Onlinemagazin. Jennifer hat mit ihrem Ex-Mann seit der Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis. Im Zuge seiner Trennung von J.Lo ist er sogar in die Nähe ihres Hauses gezogen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Mega Ben Affleck und Jennifer Garner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass sich Jennifer Garner wie eine Marionette gefühlt hat? Ja, total. Das war unfair, dass sie mit involviert wurde. Nein, sie hätte sich ja auch raushalten können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de