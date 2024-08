Nach Tod seines Stuntdoubles: Chris Pratt wieder am Filmset

Chris Pratt (45) kehrt wieder in seinen normalen Alltag zurück. Im Mai dieses Jahres verstarb Tony McFarr, das Stuntdouble des Hollywoodstars, völlig unerwartet. Nun, rund drei Monate nach den tragischen News, wurde Chris wieder am Set gesichtet, wie Fotos beweisen, die Daily Mail vorliegen. Der 45-Jährige steht aktuell in Los Angeles für sein neues Projekt "The Way Of The Warrior Kid" vor der Kamera. In dem Action-Streifen spielt der Jurassic World-Star laut Informationen des Newsportals einen US-Navy-Seal, der über den Sommer seinen mit Selbstzweifeln geplagten Neffen begleitet und ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die Set-Fotos von Chris tauchen nur einen Tag nach Bekanntwerden der genauen Todesursache seines Stuntdoubles auf. Lange Zeit war unklar, weshalb Tony überraschend im Alter von 47 Jahren verstarb. Der Bericht des Gerichtsmediziners, der TMZ vorliegt, lieferte Antworten. Demnach sei der Berufssportler an Herzrhythmusstörungen verstorben. Neben einem Problem mit seinen Herzklappen konnten bei Tony zum Zeitpunkt des Todes darüber hinaus eine Alkoholvergiftung sowie die Lungenerkrankung COPD nachgewiesen werden.

Der Tod des Stuntmans traf Chris tief – denn die beiden waren weitaus mehr als nur Arbeitskollegen. Kurz nachdem die traurige Meldung die Öffentlichkeit erreicht hatte, meldete sich der Schauspieler im Netz mit emotionalen Zeilen zu Wort. "Ich bin erschüttert über den Verlust meines Freundes und ehemaligen Stuntdoubles", erklärte Chris und resümierte die gemeinsame Zeit: "Wir haben Golf gespielt, Whiskey getrunken, Zigarren geraucht und endlose Stunden am Set verbracht."

Instagram / tonymcfarr Tony McFarr, Stuntman

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Tony McFarr

