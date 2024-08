Nach Trennung von David: Lisa Mieschke feiert Geburtstag

Lisa Mieschke hat Grund zum Feiern: Die Polizistin hat Geburtstag! An diesem besonderen Tag wirft sie einen Blick zurück auf ihr anscheinend sehr erfülltes Jahr – trotz der kürzlichen Trennung von Ex-Bachelor David Jackson. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Influencerin jetzt ein Video. Es zeigt Lisa beim Freitauchen im Ozean, beim Dünensurfen in der Wüste, beim Snowboarden in den Bergen und auch beim Abfeiern im Klub. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag an mich! Ich bin gespannt, was mich in meinem neuen Lebensjahr so erwarten wird."

Obwohl der Trennungsschmerz noch frisch sein muss, zeigt sich Lisa in dem Video tapfer und glücklich. Genau das schätzen ihre Fans so sehr an der Internetbekanntheit. "Alles Gute, Lisa! Lass die Vergangenheit ruhen, auf dich warten neue Herausforderungen! Freu dich auf ein neues Leben mit viel Freude und Spaß. Bleib so wie du bist, eine wundervolle Powerfrau, sehr hübsch, emphatisch, klug und mutig", wünscht ein Fan in den Kommentaren. Auch andere melden sich mit lieben Glückwünschen. "Es wird alles wieder gut. Dauert aber wahrscheinlich eine Weile. Alles Liebe", meint ein User ermutigend, während wieder ein anderer schreibt: "Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Und bitte Kopf hoch, es kommen wieder bessere Zeiten!"

Lange wurde gemunkelt, wie es um die Beziehung von Lisa und David steht. Das Trennungsstatement der Influencerin überraschte am Ende aber doch – denn der ehemalige Rosenkavalier soll mit ihr übers Telefon Schluss gemacht haben. "Ich habe ganz viel weinen müssen und konnte kaum hinausgehen. [...] Was besonders hart für mich war, war, dass [das Gespräch] irgendwie am Telefon stattgefunden hat und wir waren ja beide in Deutschland, das hätte man anders machen können", erzählte sie auf ihrer Social-Media-Seite.

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, Influencerin

Instagram / lisa.mieschke David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidaten 2023

