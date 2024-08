Wegen Regelverstößen: Dieser "Good Luck Guys"-Star ist raus

In der zweiten Folge von Good Luck Guys gibt es eine ordentliche Überraschung: Einer der Kandidaten wird aus dem Format geschmissen. Der Kommentator erklärt kurz und knapp: "Was uns nicht gepasst hat, war das Verhalten von Marius aus Team Rot. Er hat wiederholt gegen die Regeln am Lost Beach verstoßen und muss diesen deshalb verlassen." Genaue Details darüber, was der Influencer angestellt hat, nennt er allerdings keine.

Und was bedeutet der Rauswurf für Valentina Principessa? Das wird ganz nebenbei enthüllt: "Valentina bleibt und bekommt einen neuen Teampartner." Wenig später gibt es dann bereits die Auflösung: DSDS-Gewinner Daniele Negroni (29) stolziert auf die anderen Teilnehmern zu und möchte ab sofort mitmischen. Gegenüber der Kamera zeigt er sich zuversichtlich: "Ich bin Survival durch und durch. Ich liebe es in der freien Natur, ich liebe es, auf dem Boden zu pennen, damit habe ich gar kein Problem." Nur eine Sache bereitet dem früheren Das große Promi-Büßen-Star ein ungutes Gefühl: "Mein größter innerer Schweinhund wird definitiv der Zigarettenentzug sein." Wie sich der 29-Jährige schlägt, bleibt also spannend.

Ob sich Daniele vom Mangel an Glimmstängeln etwa stressen lassen wird? Damit hätte zumindest Jana-Maria Herz (32) kein Problem – ganz im Gegenteil! Gegenüber Promiflash schwärmte die frühere Bachelor-Kandidatin: "Der Cast ist mega, es sind wirklich so viele unterschiedliche Charaktere, dass es so viel Stress gibt wie in keiner anderen Show!" Welche Art von Stress sie damit meint, ließ die Beauty aber noch offen.

Instagram / patrox Ehrenmannrius, Influencer

Getty Images Daniele Negroni, Musiker

