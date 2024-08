Dating-Gerüchte: Haben Demi Moore und Joe Jonas eine Chance?

Anfang des Sommers wurden Demi Moore (61) und Joe Jonas (35) gemeinsam erwischt – das brachte das Gerücht ins Rollen, die beiden könnten sich daten. Doch Insidern zufolge seien die beiden erst mal nur Freunde. Vor allem Demi soll den Sänger eher als guten Kumpel ansehen als einen potenziellen Partner. Joe hingegen scheint größeres Interesse an der Schauspielerin zu haben. Eine Quelle verriet dem Magazin Life & Style, dass er unentwegt den Kontakt zu ihr suche: "[Joe] schreibt ihr seither pausenlos SMS und fragt, wann sie wieder zusammen etwas unternehmen wollen." Die "Ghost"-Darstellerin ist da wohl etwas weniger enthusiastisch als der Jonas Brothers-Star. "Es ist ein riesiges Kompliment, also weist sie ihn nicht unbedingt ab, aber sie stürzt sich auch nicht darauf", erklärt der Insider weiter.

Demi und Joe verbrachten im Juni sowohl während des Filmfestivals in Cannes Zeit miteinander als auch auf der amfAR Gala. So sollen die beiden sich näher gekommen sein und sich angefreundet haben. Die 61-Jährige habe aber Bedenken, was die Ernsthaftigkeit einer möglichen Beziehung mit Joe angeht. "Sie sagt, dass sie als Freunde besser dran sind, weil sie nach etwas Langfristigem und Ernsthaftem sucht, nicht nur nach einer weiteren Affäre mit einem jüngeren Mann", meint die Quelle zu wissen. Joe sehe ihre Zurückhaltung aber als Challenge: "Das hat ihn nicht abgeschreckt, im Gegenteil, er ist sogar noch ehrgeiziger geworden, weil er es als eine Herausforderung sieht, die er gewinnen will."

Der Popstar ist erst seit Herbst letzten Jahres wieder Single. Nach der Scheidung von Game of Thrones-Star Sophie Turner (28) soll er das Model Stormi Bree Henley (33) gedatet haben. Doch auch diese Beziehung scheiterte nach etwa sechs Monaten. Aber Demi kennt sich ebenfalls mit Scheidungen aus: Von 1987 bis 2000 war sie mit Actionheld Bruce Willis (69) verheiratet – zusammen bekamen sie drei Töchter. Das Verhältnis der beiden soll aber noch sehr eng sein. Fünf Jahre nach der Trennung von Bruce heiratete die US-Amerikanerin Ashton Kutcher (46), ihre Ehe wurde 2013 geschieden. Vor Bruce war Demi in den 80ern außerdem fünf Jahre mit dem Musiker Freddy Moore (✝72) verheiratet.

