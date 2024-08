Jennifer Lopez wird "Unstoppable"-Premiere ohne Ben besuchen

Zwischen Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) ist es aus und vorbei. Nachdem die Sängerin vergangenen Mittwoch die Scheidung von ihrem Ehegatten eingereicht hat, versuchen die beiden wohl, sich bestmöglich aus dem Weg zu gehen – so auch bei der bevorstehenden "Unstoppable"-Premiere. Da der Film von Ben produziert wurde und J.Lo eine Nebenrolle ergattern konnte, hieß es ursprünglich, dass sie gemeinsam über den roten Teppich laufen würden. Doch wie eine Quelle gegenüber Page Six behauptet, werde nur die "On the Floor"-Interpretin anwesend sein. Bei ihrem Ex-Partner stehe der Besuch der Premiere nicht auf dem Plan.

Das letzte Mal standen Ben und Jennifer gemeinsam im Februar bei der Premiere von ihrem Film "This Is Me… Now: A Love Story" auf dem Red Carpet und posierten als eine Einheit für die Kameras. Damals noch mit einem kräftigen Lächeln und dem ein oder anderen Küsschen für den Partner. Doch schon wenig später kursierten die ersten Gerüchte um eine mögliche Krise bei dem Liebespaar.

Die Spekulationen hatten über Monate hinweg angehalten – und nun wurden sie vor wenigen Tagen bestätigt: Das Paar soll bereits seit dem 26. April getrennt sein, wie aus den Scheidungspapieren hervorgeht, die J.Lo an ihrem zweiten Hochzeitstag mit Ben einreichte. Das Datum habe sich die "Atlas"-Darstellerin ganz bewusst ausgesucht, behauptete eine Quelle gegenüber Daily Mail: "Jennifer sagte, sie sei es leid, von Ben gedemütigt zu werden, und wolle ihm mit dem Datum einen Stich versetzen." Ben sei davon allerdings nicht verletzt gewesen, denn er sei "schon lange fertig mit der Ehe".

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jennifer die Premiere wirklich allein besuchen würde? Nein, das habe ich trotz allem nicht kommen sehen... Ja, das war mir schon lange klar. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de