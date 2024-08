Jude Law spaziert im lässigen Leinen-Outfit durch New York

Jude Law (51) hat ein Händchen für Mode! Der Schauspieler wurde während eines sonnigen Ausfluges durch die Megametropole New York City gesichtet. In einem locker-lässigen Leinen-Outfit schlendert der "Black Sea"-Darsteller ganz entspannt durch die Straßen des Big Apple. Seine weiße Leinen-Hose kombiniert Jude mit einem gleichfarbigen Oberteil und einem dunkelbraun-gestreiften Hemd. Um seine Augen vor der Sonneneinstrahlung zu schützen, trägt er eine große dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Den Look rundet er mit beigefarbenen Turnschuhen ab.

Während seines Spaziergangs machte Jude offenbar noch einen kleinen Abstecher zu Trudon, einer französischen Luxusmarke, die Kerzen, Raumdüfte und viele weitere parfümierte Produkte verkauft. Denn in seiner Hand trägt der 51-Jährige eine dunkelblaue Tüte, die das goldene Logo der Firma ziert. Von seiner Frau Phillipa Coan und seinen Kindern fehlt allerdings jede Spur – offenbar genießt Jude einfach mal die Zeit mit sich alleine!

Dass Jude alleine unterwegs ist, stellt keine große Überraschung dar. Der siebenfache Vater hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Februar dieses Jahres gelang es einem Fotografen dann aber doch, die Familie vor seine Linse zu bekommen. Jude, Phillipa und zwei seiner Kinder wurden bei einer Zwischenlandung in Sydney gesichtet und abgelichtet.

Backgrid Jude Law im August 2024

MEGA Jude Law mit seiner Familie in Sydney

