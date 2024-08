Ungewöhnlich: Königin Mary trägt Pflaster in ihrem Gesicht

Bei einer Trauerfeier in Kopenhagen verwundert Königin Mary (52) mit einem unauffälligen Pflaster an ihrem Kinn. Die Royal-Lady zieht mit ihrer möglichen Verletzung die Aufmerksamkeit komplett auf sich, als sie sich mit ihrer Familie auf den Weg zu ihren Autos macht, wie unter anderem Billedbladet.dk berichtet. Immer wieder fasst sie sich mit ihrer Hand an die Stelle, wo das Pflaster klebt, anscheinend um es zu verdecken. Wie ein Mitarbeiter des Hofes erklärt, handelt es sich um eine Hautabschürfung, die sich Mary bei einem Reitunfall zugezogen hat.

Die dänische Königsfamilie nahm am Donnerstag Abschied von einem langjährigen Wegbegleiter. Per Thornit war der Hofchef von König Frederik X. (56) und Königin Mary und wurde später Kammerherr und Ordensschatzmeister des Königshauses. Ende des vergangenen Monats verstarb ihr Mitarbeiter Per im Alter von 82 Jahren. Bereits als Mary in das Leben des heutigen Königs trat, war er ein Teil des dänischen Hofes und soll ihr wohl geholfen haben, sich richtig als Prinzessin zu verhalten.

In dieser schweren Zeit hält das Ehepaar sicherlich gut zusammen. Dieses Jahr feierte Mary mit Frederik den 20. Hochzeitstag – kurz nachdem Affärengerüchte um ihren Mann aufkamen. Gegenüber Promiflash erklärte der Adelsexperte Jürgen Worlitz aber: "Dass Frederik sich einen Fremdgehskandal geleistet hat, wage ich zu bezweifeln. Welcher verheiratete prominente Mann spaziert offen mit einem Rollkoffer aus dem Haus einer Geliebten und lässt sich dabei fotografieren?"

Getty Images König Frederik und Königin Mary, Dänisches Königspaar

Instagram / detdanskekongehus König Frederik und Königin Mary im Mai 2024

