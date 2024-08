Sylvie Meis turtelt zum ersten Mal mit ihrem Neuen auf Event

Macht Sylvie Meis (46) jetzt etwa ihre neue Beziehung offiziell? Seit einigen Wochen soll die niederländische Moderatorin wieder in festen Händen sein. Jetzt zeigt sich Sylvie zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem angeblichen Neuen Patrick Gruhn bei einer Veranstaltung. Wie auf Aufnahmen von RTL zu sehen ist, turtelten die 46-Jährige und der Unternehmer am Rande des ghd Pink Dinners in Hamburg. Zwar wollte sich die Love Island-Moderatorin nicht zu ihrer neuen Liebe äußern, doch während der Veranstaltung machten sie kein Geheimnis aus ihrer Zuneigung – beispielsweise schmiegte sich der TV-Star an die Schulter seines Liebsten.

In den vergangenen Wochen wurden Sylvie und Patrick immer wieder beim Turteln erwischt. Anfang August wurden die beiden erst beim innigen Knutschen auf der Sonneninsel Mallorca gesichtet. Zuvor tauchten auch Bilder der beiden aus Hamburg auf. Außerdem richtete Sylvie auf ihrem Instagram-Profil eine Liebeserklärung an eine unbekannte Person. "Ich vermisse dich einfach", betonte sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Händen ein Herz formt.

Sylvie Meis' letzte Beziehung mit dem deutschen Künstler Niclas Castello ging im Februar 2023 in die Brüche. Die Scheidung der beiden wurde im Juni 2024 finalisiert. Zum Zeitpunkt der Trennung erklärte die Moderatorin total offen gegenüber Bild: "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / niclas.castello Das Ex-Paar Niclas Castello und Sylvie Meis

