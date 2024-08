Wegen Scheidung? Isla Fisher postet kryptisches Sprichwort

Worauf sie damit wohl anspielt? In ihrer Instagram-Story teilt die frisch geschiedene Isla Fisher (48) ein Foto eines Teebeutel-Anhängers, auf dem eine verheißungsvolle Weisheit aufgedruckt ist. "Wer eine Rose will, muss auch ihre Dornen respektieren", besagt demnach ein persisches Sprichwort. Kryptische Worte – spielt Isla damit auf ihr Ehe-Aus mit Sacha Baron Cohen (52) an? Ob sie die dornige Rose als eine Metapher für ihre langjährige Beziehung versteht, verrät die Schauspielerin nicht.

Zuletzt machte die "Nocturnal Animals"-Darstellerin eigentlich nicht den Eindruck, als ob sie unter der Trennung von dem Komiker leide. Schon früher in diesem Sommer wurde die Rothaarige immer wieder dabei gesichtet, wie sie ihr Single-Leben in vollen Zügen genießt. Unter anderem im Juni auf einem Event ihrer Freundin Cara Delevingne (32) legte Isla einen eindrucksvollen Auftritt hin: Die Familienmama kam im sommerlichen Maxikleid mit roten Blumen und dazu passendem roten Lippenstift.

Im April dieses Jahres verkündete das Paar nach über 20 Jahren Beziehung und einer 13 Jahre langen Ehe, bereits vor Monaten gemeinsam einen Schlussstrich gezogen zu haben. Dazu teilten sie ein Bild in den sozialen Medien, auf dem beide in Tennis-Outfits zu sehen sind. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", gestanden sie ihren Fans. Ein einvernehmliches Ende ihrer Beziehung – nicht zuletzt ihrer drei Kids zuliebe. "Wir teilen für immer Hingabe und Liebe für unsere Kinder", beendete die Schriftstellerin das Trennungsstatement.

Instagram / islafisher Isla Fisher

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fischer

Denkt ihr, Isla spielt mit dem Sprichwort auf ihre Beziehung und die anstehende Scheidung von Sacha an? Ja, für mich hört sich das ganz danach an! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



