Ben Affleck soll J.Lo Einreichen der Scheidung gegönnt haben

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich scheiden. Die Sängerin hatte exakt zwei Jahre nach ihrer Hochzeit den Scheidungsantrag eingereicht. Einige stellten bereits Vermutungen auf, dass dies ein bewusster Seitenhieb von J.Lo gegen Ben gewesen sei. Ein Insider kann diese Spekulationen jedoch im Interview mit Daily Mail widerlegen: "Ben wusste, dass Jennifer die Scheidung einreichen würde. Es war überhaupt kein Schock für ihn. Er hat es ihr sogar gegönnt."

Die Quelle glaubt zu wissen, dass der "Gone Girl"-Darsteller Jennifer sogar absichtlich den offiziellen Schritt zur Scheidung vollziehen ließ. Ben habe laut der Quelle aus "Mitgefühl" darauf verzichtet, die Papiere selbst einzureichen. "Jennifer war mehr darüber besorgt, wie sich [die Trennung] auf ihre Karriere auswirken würde, was die Fans denken und was die Presse schreiben würde", nennt der Tippgeber als Grund für Bens gutmütige Entscheidung.

Wie ein anderer Insider gegenüber People offenbarte, haben Ben und Jennifer ihre zweite Beziehung nicht kampflos aufgegeben. "Sie wollten es wirklich versuchen und das haben sie auch getan", betonte dieser und fuhr fort: "Das sind zwei Menschen, die in die Liebe verliebt sind, wer würde sich nicht darauf stürzen?" Weiter hieß es, dass die Liebe zwischen der "On the Floor"-Interpretin und dem Schauspieler zwar echt gewesen sei, sie jedoch einfach zu unterschiedliche Charakterzüge hätten: "Sie ist sehr aufgeschlossen und will ausgehen, und er ist eher introvertiert und hängt gerne zu Hause ab."

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

