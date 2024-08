Ben Affleck soll nun viel Zeit mit Kicky Kennedy verbringen

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) scheiden lassen. In seinem Trennungsschmerz scheint dem Schauspieler jetzt aber eine Person helfen zu können, wie Page Six berichtet. Der "Batman"-Star soll nämlich Zeit mit Kathleen Alexandra Kennedy verbracht haben. Laut einem Insider wurden Ben und die Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70) zusammen an einigen Hotspots in Hollywood gesichtet, darunter die Polo-Lounge des Beverly-Hills-Hotels.

Um welche Art von Beziehung es sich zwischen den beiden handelt, ist nicht bekannt. Ebenso hat weder der "Gone Girl"-Darsteller noch die 36-Jährige bisher auf eine Anfrage des US-amerikanischen Mediums geantwortet. Was zwischen den beiden läuft, wissen bis dato also nur Ben und Kathleen – oder Kicky, wie ihr Spitzname lautet – selbst.

Vielleicht sucht der 52-Jährige inmitten seiner Scheidung auch einfach nur Rat bei seinen Mitmenschen. So hat er es jedenfalls getan, bevor die Beziehung zu der "On the Floor"-Interpretin gescheitert war, wie Us Weekly berichtete – und zwar bei seiner Ex-Frau Jennifer Garner. "Ben hat sich Jen in vielerlei Hinsicht anvertraut. Besonders in den vergangenen Monaten, als es mit J.Lo nicht gut lief", offenbarte ein Insider.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

