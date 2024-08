Blake Lively und Ryan haben keine Zeit für ein weiteres Baby

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) haben im Moment offenbar gar keine Zeit, um über die weitere Familienplanung nachzudenken! Die beiden Schauspieler und vierfachen Eltern sind momentan vollauf beschäftigt. Ein Insider berichtet jetzt gegenüber Ok!, dass das Hollywood-Traumpaar diesen Sommer mit seinen Blockbustern so viel zu tun habe. "Die beiden haben kaum eine freie Minute, geschweige denn die Kapazität, um eine gute Zeit für die Babyplanung zu finden", erklärt der Informant. Bei ihren Presse- und Promoterminen machen Blake und Ryan laut der Quelle aber "einen tollen Job" und zeigen sich als eingespieltes Team.

In den vergangenen Wochen deutete Ryan aber noch höchstpersönlich an, dass er es sich vorstellen könne, nochmals Vater zu werden. Gegenüber E! News betonte der "Deadpool"-Star auf die Frage nach weiterem Nachwuchs scherzhaft: "Je mehr, desto besser." Außerdem fügte er lachend hinzu: "So viele wie möglich. So viele kleine Herzchen wie möglich, die einfach herumlaufen und das Haus kaputtmachen. Ich liebe es. Lass uns mehr davon kriegen!"

Blake und Ryan sind schon seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Die "Gossip Girl"-Darstellerin und der Leinwandheld gaben sich bereits 2012 – also vor rund zwölf Jahren – das Jawort. Im Laufe ihrer langen Beziehung durften sie schon vier gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Ihre Kids James, Inez, Betty und Olin machten ihre Liebesgeschichte in den vergangenen Jahren perfekt.

