Channing Tatum nennt Schwiegervater in spe Lenny "Papa"

Channing Tatum (44) und Neu-Regisseurin Zoe Kravitz (35) sind zwar noch nicht verheiratet – dies scheint den Schauspieler jedoch nicht davon abzuhalten, seinen Schwiegervater in spe, die Rocklegende Lenny Kravitz (60), schon jetzt liebevoll "Papa" zu nennen! Vor einigen Tagen teilte der Magic Mike-Star in seiner Instagram-Story ein Video von Lenny bei einem Konzert seiner Blue Electric Light Tour, und versah den Clip mit den Worten: "Auf geht's, Papa!!!"

Und es scheint, als würde diese Zuneigung durchaus auf Gegenseitigkeit beruhen: Schon im Januar sprach der "Fly-Away"-Interpret über die Beziehung seiner Tochter zu Channing und betonte, wie froh er sei, ihn an Zoes Seite zu wissen. "Es fühlt sich richtig an. Ich mag [Channing] sehr", verriet er damals im Gespräch mit People über das Paar. Lenny verglich ihre Verbindung in diesem Zuge mit der sehr liebevollen Beziehung seiner Großeltern und fuhr fort: "Die beiden sind mit dem Herzen dabei. Das ist es, worauf es ankommt. Es ist schön, das zu sehen. Es ist wunderbar, ihn in der Familie willkommen heißen zu dürfen."

Während Lenny gerne mal aus dem Nähkästchen plaudert, hält sich das Paar mit Details um ihre Beziehung in der Öffentlichkeit sehr bedeckt. Erst vor wenigen Tagen feierten die beiden Hollywood-Stars ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Blink Twice". Die Romanze der beiden begann 2021 am Set genau dieses Filmes – zwei Jahre später folgte dann ihre Verlobung. Während Channing in dem Thriller die Hauptrolle spielte, feierte Zoe ihr Regie-Debüt. "Unsere Regisseurin Zoe Kravitz ist wahnsinnig klug. Sie führt nicht nur mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Es ist etwas anderes, und so fühlt sich der Film wirklich an", schwärmte er kürzlich in einem YouTube-Video und schmunzelte dabei verstohlen in die Kamera. Wann genau die Hochzeit stattfindet, wollte der 44-Jährige jedoch bisher noch nicht verraten.

Getty Images Zoë und Lenny Kravitz

Getty Images Zoe Kravitz und Channing Tatum auf der "Blink Twice"-Premiere im August 2022

