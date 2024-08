Die "Schlag den Star"-Fans finden Amira Aly "unsympathisch"

Amira Aly (31), die ursprünglich den Nachnamen Pocher trug, kämpft aktuell gegen Vanessa Mai (32) in der TV-Show Schlag den Star um 100.000 Euro. Auf X sind sich die Fans einig: Die Podcasterin wirkt ziemlich unsympathisch. "Amira ist dermaßen unsympathisch. Die wird sich noch wundern, wie wenig man sich für sie interessiert, nachdem der Name, der heute nicht gesagt wird, weg ist", wettert ein Nutzer. Ein weiterer schließt sich seinem Vorredner direkt an und meint: "Ob sich Frau Aly damit einen Gefallen getan hat, wage ich zu bezweifeln. Sie kommt mittlerweile sehr abgehoben rüber."

Aber auch Amiras Kontrahentin Vanessa bekommt im Netz ihr Fett weg. "Dumm trifft dümmer", "Neben Vanessa wirkt Amira richtig sympathisch" und "Vanessa und Amira, zwei richtig helle Kerzen auf der längst verzehrten Torte!", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Eigentlich wollte Amira die TV-Show als Anlass nutzen, um ihren ersten Auftritt mit ihrem Mädchennamen Aly zu feiern und wohl nicht, um von den Fans als unsympathisch abgestempelt zu werden.

Zu Beginn wollte Amira ihren alten Nachnamen gar nicht annehmen. Denn ihre zwei Kinder mit Oliver Pocher (46) würden dann nicht mehr wie sie heißen, sondern wie ihr Ex Olli. Er forderte die Moderatorin aber auf, seinen Nachnamen abzulegen, was zu einem wochenlangen Streit zwischen den einstigen Eheleuten führte. Am Ende konnte es Amira dann aber offenbar nicht schnell genug gehen, ihren Mädchennamen anzunehmen, wie Bild berichtete: "Ich habe beim Standesamt meine Namensänderung beantragt. Es ist noch nicht offiziell durch, [aber] nur noch eine Formalie."

Anzeige Anzeige

ProSieben Vanessa Mai und Amira Pocher bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Amira bei "Schlag den Star" sympathisch? Ja, finde ich eigentlich schon. Nee, überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de