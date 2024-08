Etwa keine Trennung? Sabrina Carpenter schwärmt von Barry

Zwischen Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (31) soll es Gerüchten zufolge kriseln. In einem aktuellen Interview mit The Guardian lässt sich die Sängerin davon aber nichts anmerken und kommt stattdessen ins Schwärmen über den Schauspieler. Währenddessen bezieht sie sich auf seine Darbietung in ihrem "Please Please Please"-Musikvideo. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich mit einem so großartigen Schauspieler zusammenarbeiten durfte", merkte die Musikerin an.

Auf ihr Schweigen bezüglich der Trennungsspekulationen ging Sabrina nicht näher ein. Gegenüber dem Reporter betonte sie jedoch, dass sie kein Fan davon sei, intime Details aus ihrem Privatleben publik zu machen. Dennoch verstehe die 25-Jährige, dass dies der Alltag einer Person des öffentlichen Lebens sei. "Das ist nicht das, wofür ich mich entschieden habe, [...] aber das gehört nun mal dazu", äußerte sich die Beauty.

Bisher schwieg Barry ebenfalls, was das angebliche Liebes-Aus mit Sabrina betrifft. Vor wenigen Tagen winkte er das Gemunkel aber indirekt ab, indem der gebürtige Ire ein ziemlich heißes Foto der Schönheit likte. Gegenüber Variety ließ auch die "Espresso"-Interpretin nichts von einer Krise durchsickern und lobte den Sonnyboy stattdessen: "Ich möchte nicht voreingenommen klingen, aber ich denke, er ist einer der besten Schauspieler dieser Generation."

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

