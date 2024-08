Kaum erkannt: Zayn Malik trägt Vollbart und Zottelfrisur

Zayn Malik (31) überrascht seine Fans mit einer Typveränderung! Der ehemalige One Direction-Star veröffentlichte jetzt einen kurzen Clip auf seinem Instagram-Profil, in dem er seinen Song "Shoot At Will" singt. Doch seine Musik rückt beim Anblick des Videos schnell in den Hintergrund – seinen Followern fällt vor allem sein verändertes Äußeres auf: Zayn trägt jetzt einen dichten Vollbart und eine wuschelige Zottelfrisur. Was es damit auf sich hat, verriet er allerdings nicht.

In der Kommentarspalte geben zahlreiche Fans ihre Gedanken zum neuen Look ihres Idols ab – und die Meinungen sind ziemlich unterschiedlich. Ein begeisterter User schreibt beispielsweise: "Du musst mir deine Haarpflegeroutine verraten. Warum wachsen deine Haare so schnell?!" Allerdings kommt Zayns haarige Veränderung nicht bei allen gut an. "Ich mag es gar nicht. Ich muss ihm den Bart abrasieren" oder auch "Was ist mit dir passiert?", kommentieren unter anderem zwei Nutzer.

In Sachen Karriere läuft es für Zayn gerade richtig gut. Der Musiker feierte im Mai sein großes Comeback: Nach rund neun Jahren stand er erstmals wieder als Solokünstler auf der Bühne. In London gab er zu diesem Zeitpunkt sein aktuelles Album namens "Room Under the Stairs" zum Besten. Ob der Künstler bald wieder mehr Shows spielen wird, ist bislang nicht bekannt.

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Getty Images Zayn Malik bei der Pariser Fashion Week 2024

