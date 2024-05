Emotionales Comeback: Zayn Malik nach neun Jahren auf Bühne!

Zayn Malik (31) brachte seine Fans mit seinem Solokonzert zum Weinen! Neun Jahre, nachdem er One Direction verlassen hatte, stand er am Freitagabend wieder auf der Bühne – als Solokünstler. Seine Fans konnten sein Comeback kaum abwarten. Als es dann so weit war, performte der Sänger unter anderem Songs aus seinem neuen Album "Room Under the Stairs", welches ebenfalls gestern erschienen ist. In eine schwarze Lederhose und ein lässiges T-Shirt gekleidet, war Zayn während seines Solo-Live-Auftritts voll in seinem Element.

Für den Auftritt bekam der Sänger eine Menge Komplimente. Auf der Plattform X schrieb ein Follower: "Zayn hat es heute Abend richtig krachen lassen!" Ein weiterer Supporter kommentierte seinen Auftritt: "Das war definitiv die beste Nacht meines Lebens. Danke, dass du wieder zurück bist!" Selbst seine Fans, die nicht vor Ort waren, spürten die Atmosphäre des Konzertes über einen Livestream, wie ein Fan auf Social Media schrieb: "Ich habe alles so empfunden, als wäre ich dabei gewesen. Du warst mehr als erstaunlich!" Auf Instagram teilte der Sänger ein Video, das Ausschnitte seines ersten Auftrittes zeigt. Darunter schrieb er: "Unvergessliche Nacht, London!"

Es war lange Zeit sehr still um den Sänger: In den vergangenen Jahren hatte Zayn sich eine Auszeit von der Bühne genommen. Während seiner damaligen Live-Performances wurde der Sänger von seiner Angststörung eingeschränkt, was ihn davon abgehalten hat, auf die Bühne zurückzukehren. Im vergangenen Monat gab es für die Fans einen ersten Lichtblick: Zayn teilte ein Musikvideo eines neuen Songs auf YouTube und kündigte damit sein Comeback an.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images Zayn Malik, Sänger

