Lewis Hamilton zeigt seine Bauchmuskeln in skurrilem Outfit

Was ein Auftritt von Lewis Hamilton (39)! Beim Großen Preis der Niederlande erscheint der Rennfahrer in einem außergewöhnlichen Look. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man den Mercedes-Fahrer auf der Rennstrecke in Zandvoort. Dabei kleidet er sich mit einer karierten Jacke, die er oben nur mit einer großen Sicherheitsnadel zusammensteckt – dadurch kommen seine trainierten Bauchmuskeln zum Vorschein. Dazu kombiniert Lewis eine weite Jeans und beigefarbene Stiefel, sein Gesicht verdeckt er mit einer schwarzen Sonnenbrille.

Nach seinem modischen Auftritt geht es für den 39-Jährigen ab Freitag wieder ins Training – am Sonntag findet dann das große Rennen statt. Erst kürzlich hatte der siebenfache Weltmeister einen langfristigen Vertrag bis 2027 bei Ferrari unterschrieben. Damit hat er sein mögliches Karriereende erst einmal in den Hintergrund gerückt. In einem Gespräch mit Esquire verriet Lewis vor wenigen Tagen: "Ich möchte das Maximum herausholen, solange ich kann, und diesen Sport, den ich mein ganzes Leben lang betrieben habe, in vollen Zügen genießen." Der Formel-1-Star führte fort: "Es gibt so viele Leute, die ihre Karriere vorzeitig beendet haben, und ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, dass sie sich wünschten, sie hätten nur noch ein oder zwei Jahre weitermachen können. Und sie sagten: 'Bleib so lange wie möglich dabei!'"

Lewis gehört zu den erfolgreichsten Rennfahrern der heutigen Zeit. Der Athlet hat bereits an 346 Grand Prix teilgenommen, 201 Mal stand er davon auf einem Siegertreppchen. Davon war er 105 Mal der Sieger des Rennens und wurde siebenmal Weltmeister. Nach zwölf Jahren bei Mercedes stehen dann im kommenden Jahr sein Wechsel zu Ferrari und viele weitere Rennen an.

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Getty Images Lewis Hamilton im November 2024

