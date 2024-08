So erlebten Naomi Ackie und Zoe Kravitz härtere Drehszenen

Am Freitag ist es endlich so weit – der Film "Blink Twice" kommt in die Kinos! Wie intensiv die Dreharbeiten waren, erzählen Zoe Kravitz (35) und Naomi Ackie (31) in einem Gespräch mit People. "Wir hatten Abende, an denen wir uns alle als Gruppe unterhielten und jeder erzählte, was er erzählen wollte. Wir hatten auch Abende, an denen nur die Männer redeten und einen geschützten Raum hatten, genauso wie die Frauen", offenbart Zoe, die als Regisseurin mitwirkte. Für Naomi sei die Zusammenarbeit hinter den Kulissen "wunderschön" gewesen: "Nach einigen der schwierigsten Szenen, durch die wir uns erschöpft gefühlt hatten, war es wie eine große Gruppenumarmung."

Die beiden Frauen kannten sich vor den Dreharbeiten nicht und hatten sich erst am Set kennengelernt, wie sie im weiteren Gespräch erklären. Sie seien aber schnell Freundinnen geworden, nachdem sie sich das allererste Mal während eines Videoanrufs gesehen hatten. In New York trafen die beiden dann aufeinander und machten gemeinsam direkt die "Stadt unsicher", wie Zoe erklärt: "Ich habe Videos von uns, wie wir auf der Straße tanzen, Tacos essen und Tequila trinken." Bei einem geplanten Spaziergang seien sie in einer Weinbar gelandet, wie die 35-Jährige weiter erzählt: "Plötzlich steht sie hinter dem Tresen der Bodega. Wir hatten eine wirklich lustige Nacht. Und ich dachte: 'Oh, das wird gut werden'."

Bei Dreharbeiten hat Zoe aber nicht nur eine gute Freundin kennengelernt, sondern auch ihre große Liebe gefunden. Mit dem Hauptdarsteller Channing Tatum (44) ist die Tochter von Lenny Kravitz (60) seit 2021 offiziell zusammen und seit 2023 auch verlobt. Das Paar gab bei der Premiere in Los Angeles vor wenigen Tagen sein Red-Carpet-Debüt. Dabei wirkten die zwei sehr verliebt, während sie Arm in Arm über den roten Teppich liefen.

Getty Images Channing Tatum, Zoe Kravitz und Naomi Ackie im August 2024

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der "Blink Twice"-Premiere in Los Angeles im August 2024

