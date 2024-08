Albträume: Twenty4tim hat große Angst vor seiner Brust-OP

Twenty4tim (23) unterzieht sich im Oktober einer Absaugung an der Brust – rund zwei Monate vor der Operation wachsen die Ängste immer mehr. In seiner Instagram-Story erklärt der Influencer jetzt: "Ich habe seit Wochen so krasse Albträume – und träume auch wirklich davon, dass die OP schiefgeht. Ich träume davon, dass die ganze Vollnarkose zum Horror wird." Insgesamt sei der Eingriff laut dem ehemaligen Dschungelcamp-Bewohner nicht ohne. "Es sind echt so knapp drei bis vier Stunden", fasst er zusammen. Neben der Absaugung nehme der Chirurg auch noch eine Straffung mit einem Laser vor.

Eine Begegnung mit einer Frau, die einen ähnlichen Eingriff hinter sich hat, befeuerte Tims Ängste zuletzt noch mal mehr. "Die Dame hat mir solche Angst gemacht", berichtet der Social-Media-Star und fügt hinzu: "Sie meinte, es wäre wohl das Schlimmste, was sie jemals gemacht hätte. Ihre OP wäre länger gewesen als vereinbart, weil es Komplikationen gab – ich glaube, knapp viereinhalb Stunden." Zudem habe die unbekannte Frau über monatelange Schmerzen geklagt.

Die Absaugung an der Brust ist seit langer Zeit ein großer Wunsch von Tim. Er habe sich von einem Arzt bestätigen lassen, dass es sich bei seiner vergrößerten Brust um eine sogenannte Gynäkomastie handelt – also eine Vergrößerung der Brustdrüsen. Gegen diese körperliche Veränderung komme der Influencer auch mit Sport nicht an. In den vergangenen Monaten feierte er aber dennoch große Fitness-Erfolge. Im Netz dokumentierte er zuletzt immer wieder seine Meilensteine auf seiner Abnehmreise.

