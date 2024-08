Darum will Jamie Oliver kein bequemes Leben für seine Kinder

Jamie Oliver (49) und seine langjährige Ehefrau Jools haben drei gemeinsame Töchter und zwei Söhne. Die meisten Eltern setzen alle Hebel in Bewegung, um ihren Kindern ein möglichst behütetes Leben zu bieten. Der berühmte Fernsehkoch hat da eine etwas andere Herangehensweise, wie er im Interview mit Essex Life verrät. "Das Leben soll nicht linear oder einfach sein. Ich möchte, dass meine Kinder sich so stark wie möglich abmühen müssen, und zwar auf eine sichere und kontrollierte Weise", erklärt Jamie und kann sich eine kleine Anspielung auf seine Leidenschaft zum Kochen nicht verkneifen: "Wenn das Leben zu bequem ist, ist es einfach zu vanillig."

Jamie hat für seine möglicherweise etwas schroff erscheinenden Ansichten auch eine Erklärung parat. "Ich denke, Selbstvertrauen, Sorgen und Ängste sind allesamt Teil eines Kessels von verschiedenen Emotionen, die uns auf die Probe stellen", betont der 49-Jährige weiter. Er glaube, dass Menschen gerade im jungen Alter auf Herausforderungen treffen, die sie zunächst ausbremsen. Diese seien jedoch wichtig, um im Laufe des Lebens besser mit solchen Hindernissen umgehen zu können. "Wenn man älter wird, sorgen [die Herausforderungen] gleichzeitig für eine gewisse Grundspannung, die einen dazu anspornt, sein Bestes zu geben", führt Jamie aus.

Im März 2002 erblickte Jamie und Jools erste Tochter Poppy das Licht der Welt. In den darauffolgenden Jahren wuchs die Familie mit Daisy, Petal und Buddy immer weiter an. Das Schlusslicht und somit der jüngste Nachwuchs von Jamie ist Söhnchen River, der die Familie im Jahr 2016 schließlich komplett machte. Immerhin einer seiner Sprösslinge scheint in seinem Papa ein großes Vorbild zu sehen: Wie The Standard berichtete, tritt der gerade einmal 13-jährige Schüler mit seiner eigenen Kochshow namens "Cooking Buddies" in Jamies Fußstapfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie und Juliette Oliver mit ihren fünf Kindern, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver und sein Sohn Buddy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jamies Erziehungsansichten? Ich finde seine Herangehensweise super. Meiner Meinung nach ist das schon etwas hart. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de