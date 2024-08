J.Lo bemühte sich um Heilung von Ben Afflecks "Dunkelheit"

Jennifer Lopez (55) ist über ihre Scheidung von Ben Affleck (52) zutiefst bestürzt. Denn wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, habe die Sängerin geglaubt, dass ihre Liebesgeschichte zu dem Schauspieler die größte sei, "die sie je erlebt hat". Jedoch habe es eine Sache gegeben, an der sie einfach nichts ändern konnte. "Ben hat eine Dunkelheit in sich, die keine andere Person heilen kann", offenbart die Quelle und fügt hinzu, vor J.Lo habe es auch seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) nicht geschafft.

Außerdem liege die Art von "großer Liebe", an die sie glaube, "nicht in Bens DNA" – weswegen die Ehe des einstigen Traumpaares am Ende scheiterte. "[J.Lo] hat alles gegeben, was sie hatte. Sie hätte alles getan, damit es klappt", führt der Informant weiter aus. Die "Jenny from the Block"-Interpretin habe sich all der Kritik und allen Gegnern ausgesetzt, die der Meinung gewesen waren, ihre Beziehung zu dem "Gone Girl"-Darsteller sei zum Scheitern verurteilt. "Sie wollte es nicht glauben – sie glaubte wirklich, dass die Liebe alles besiegen würde", heißt es abschließend.

Der Kampf um ihre Liebe soll aber eher einseitig gewesen sein, wie ein Tippgeber gegenüber People betonte. "Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen und ihr Herz ist gebrochen", erklärte dieser und ergänzte: "Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben [...] hat kein Engagement und Interesse daran gezeigt, die Ehe zum Funktionieren zu bringen." Daher habe sich J.Lo am Ende dazu entschlossen, auf sich selbst aufzupassen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

