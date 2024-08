Jamie Lee Curtis filmt waghalsigen "Freakier Friday"-Stunt

Jamie Lee Curtis (65) hat in Los Angeles bei den Dreharbeiten zu "Freakier Friday" einen riskanten Stunt hingelegt. Auf aktuellen Fotos, die jetzt The Sun vorliegen, trat die Schauspielerin in der Rolle der Tess vor ein Auto und landete auf dessen Motorhaube. Mit grauer Perücke, grellpinkem Kleid und hellblauen Stiefeln war Jamie kaum wiederzuerkennen. Diese Szene deutet auf eine nahe am Tod vorbeischrammende Erfahrung ihrer Filmfigur hin, die sich offenbar in gefährlichen Situationen wiederfindet. Trotz des Stunts zeigte sich die 65-Jährige entspannt am Set und ließ ihre Haare von der Crew richten.

Die Komödie wird seit dem vergangenen Sommer gedreht. Inzwischen neigen sich die Dreharbeiten aber dem Ende zu. Auf ihrem Instagram-Profil berichtete Lindsay Lohan (38) – die in dem Streifen erneut in ihre ikonische Rolle der Anna schlüpft – von dem aktuellen Stand des Projekts: "Es ist heute unser letzter Montag am Set von 'Freakier Friday' und mein Herz ist so erfüllt von Glück." Für sie sei die Zeit mit der "Freakier Friday"-Crew eine großartige Erfahrung gewesen.

Neben Jamie kehren viele bekannte Gesichter aus dem Vorgängerfilm "Freaky Friday" zurück, darunter Lindsay Lohan als ihre Tochter Anna und Chad Michael Murray (43) als Jake. Auch Mark Harmon (72), Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson und weitere Originaldarsteller sind wieder dabei. Der Film wird die Geschichte von Tess und Anna fortsetzen, die Jahre nach ihrem Körpertausch nun beide Töchter haben. Disney bestätigte, dass "Freakier Friday" im Jahr 2025 erscheinen soll, was auf große Vorfreude bei den Fans trifft, da der ursprüngliche Film ein Kassenschlager war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der D23, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Jamie die Stunts selbst dreht? Toll, ich finde das total beeindruckend. Na ja, das gehört eben zu ihrem Job dazu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de