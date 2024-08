Königin Camilla genießt den Sommer mit ihren Enkelkindern

Königin Camilla (77) und König Charles (75) lieben ihr Feriendomizil in Schottland. Die Ehefrau des Monarchen nutzt ihre Zeit auf Balmoral für eine Verabredung mit ihren Enkelkindern. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Royal-Lady bei einem Ausflug mit ihren Kindern Tom Parker Bowles (49) und Laura Lopes (46). Bei der Verabredung in Ballater sind auch mehrere Enkel der Britin mit von der Partie. Camilla genießt die Gesellschaft ihrer Familie sichtlich und winkt ihnen zum Abschied fröhlich zu. Dabei präsentiert sich die Adelige ganz entspannt in einer blauen Jeans und einer türkisen Steppjacke.

Im Gespräch mit der Zeitung verriet Camilla, dass sie ihre Enkelkinder vergöttere, doch eine Eigenschaft ihrer jüngeren Verwandten nerve sie. "Ich weiß, dass ich alt bin, aber früher haben wir uns alle beim Essen zusammengesetzt. Jetzt sind alle an ihren Geräten. Das macht mich ganz schön sauer!", offenbarte die 77-Jährige. Allerdings sieht die Frau von Charles nicht nur die Nachteile der neuen Technologien: Während des Lockdowns habe sie sich von ihren Enkeln Apps wie "TikTok" und "Houseparty" zeigen lassen.

Während Camillas Auszeit in Schottland ging außerdem eine pikante Schlagzeile um die Welt. Die Autorin Angela Levin sprach in ihrem Buch "Königsgemahlin Camilla" über das Verhältnis der gebürtigen Londonerin und ihrer Schwägerin. "Anne (74) war viele Jahre lang gegen die Idee, Camilla den Titel der Königin-Gattin zu verleihen", plauderte die Schriftstellerin darin aus. Über die Jahre habe sich ihre Beziehung allerdings verbessert: "Anne hat mit eigenen Augen gesehen, wie hart Camilla für die Monarchie und ihr Pflichtbewusstsein gearbeitet hat. Allmählich wurde sie aufgeschlossener."

Getty Images Königin Camilla und ihr Enkelsohn Freddy Parker Bowls im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Anne und Königin Camilla im Februar 2024

