Leni Klum widmet ihrem Freund Aris süßen Geburtstags-Post

Leni Klum (20) hat etwas zu feiern – und zwar ihren Freund Aris Rachevsky! Der Partner des Models ist nämlich ein Jahr älter. Anlässlich seines Geburtstages widmet die Tochter von Heidi Klum (51) ihrem Partner niedliche Worte. In ihrer Instagram-Story teilt Leni ein Foto von sich und Aris, das folgende Worte ziert: "Happy Birthday an meinen besten Freund" und versieht ihre Glückwünsche mit einem roten Herz-Emoji. Ein weiterer Schnappschuss zeigt den US-Amerikaner mit einer Kamera vor dem Gesicht – offenbar hatte er während der Aufnahme etwas Spannendes vor der Linse.

Regelmäßig teilt Leni gemeinsame Fotos, Videos und Storys von sich und Aris mit ihrer Community auf Social Media. Zuletzt genossen die Turteltauben einen romantischen Urlaub in Italien. Aber nicht nur entspannte Urlaube können die 20-Jährige und der Eishockeyspieler genießen: Im April besuchten sie das weltberühmte Coachella-Festival. Was durfte dabei natürlich nicht fehlen? Ein inniger Kuss des verliebten Paares, denn obwohl die beiden schon jahrelang zusammen sind, lieben sie sich allem Anschein nach immer noch wie am ersten Tag.

Leni und Aris sind bereits seit über fünf Jahren ein Paar. Den ersten öffentlichen Auftritt hatten die beiden im Jahr 2021 in Los Angeles. Der Sportler ist aber kein unbekannter junger Mann: Seine Mutter ist eine erfolgreiche Künstleragentin in Hollywood und sein Vater ist der griechische Fotograf Spiros Poros.

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im August 2024

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky, 2022

Wie findet ihr Lenis Geburtstags-Post? Sehr süß! Na ja, für mich wirkt das irgendwie lieblos. Ergebnis anzeigen



