Nach früherem Drama: Niall Horan und Ed Sheeran singen Duett

Am Freitagabend durften sich Niall Horans (30) Fans während seines Konzerts in Dublin über einen Überraschungsgast freuen – und zwar Ed Sheeran (33). Gemeinsam performten die zwei Sänger den Song "Little Things", den der Rotschopf 2012 für die Gruppe One Direction schrieb. Auf Instagram teilt das frühere Bandmitglied einige Fotos ihres gemeinsamen Duetts. Waschechten Fans dürfte aber vor allem eins noch im Kopf schwirren: das Liebesdreieck zwischen Ed, Niall und Ellie Goulding (37). Ob das einstige Drama etwa bereits Schnee von gestern ist?

2013 machten Spekulationen die Runde, die der Musikerin eine Affäre mit Niall nachsagten. Mit ihm soll sie damals den "Shape Of You"-Interpreten betrogen haben. Ed habe das Ganze daraufhin in seinem Song "Don't" verarbeitet, mit den Zeilen: "Ich habe ihn nie als Bedrohung gesehen – bis du mit ihm verschwunden bist, um Sex zu haben." Zu den Anschuldigungen äußerten sich weder er noch der 30-Jährige jemals öffentlich. Ellie dementierte die Gerüchte jedoch im vergangenen Jahr nach langem Schweigen auf TikTok.

Dass das Drama um die angebliche Dreiecksbeziehung längst der Vergangenheit angehört, ist wahrscheinlich. Ed ist bereits seit 2019 mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn (32) verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter namens Lyra und Jupiter. Aber auch Niall soll seit 2020 an die Schuhdesignerin Amelia Woolley vergeben sein. Zwar hält der Beau die Beziehung mit seiner Partnerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, vor wenigen Tagen wurden beide laut Daily Mail jedoch gemeinsam gesichtet – und zwar bei einem Fußballspiel zwischen Derby County und Middlesbrough.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Woolley und Niall Horan im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Ed und Niall jemals zu dem Drama äußern werden? Ja! Ich kann mir vorstellen, dass sie es irgendwann kommentieren werden. Nee, dafür sind zu viele Jahre vergangen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de