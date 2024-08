Neue Fotos: Kourtney Kardashian trägt Baby Rocky auf dem Arm

Kourtney Kardashian (45) schwelgt auch rund zehn Monate nach Baby Rockys Geburt im Babyglück. Gemeinsam mit ihrem Sohn wurde der The Kardashians-Star jetzt während eines Shoppingtrips in Calabasas gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt die Vierfachmama ihren Wonneproppen im Arm, während sie in einen lässigen Alltagslook gekleidet ist. Vor allem ein Detail sticht auf den Bildern besonders ins Auge: die molligen Ärmchen des kleinen Rackers, der bereits ziemlich groß geworden ist.

Im November feiert Rocky seinen ersten Geburtstag. Ob sich der Kleine bald über ein weiteres Geschwisterchen freuen darf? Davon gehen zumindest zahlreiche Fans aus. Anlass sind Bilder, die Kourtney vor Kurzem auf Instagram veröffentlichte. Auf diesen posiert sie in einem weißen Bademantel. Die Nutzer des Onlineportals meinen, einen Babybauch zu erkennen. "Oh mein Gott, sie ist wieder schwanger!", lautet es beispielsweise. Eine erneute Schwangerschaft bestätigte die 45-Jährige bisher aber nicht.

Falls die Spekulationen stimmen, könnte dies eventuell für eines von Kourtneys Kindern zu viel sein – und zwar Mason Disick (14). In einer früheren Folge von "The Kardashians" ließ seine Mutter anklingen, dass ihm der Trubel des Großfamilienlebens zu viel sei. Auch auf dem mehrwöchigen Trip nach Australien anlässlich Stiefpapa Travis Barkers (48) Tour war der 14-Jährige nicht anwesend. "Mason will nicht mitkommen. Er ist ein Teenager und will bei seinen Freunden und seinem Vater sein", erklärte Kim Kardashians (43) Schwester. Mittlerweile ist der Jugendliche sogar ausgezogen und lebt bei seinem leiblichen Vater Scott Disick (41).

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Kourtney und Rocky? Total niedlich! Ich hoffe, dass sie bald mehr von dem Kleinen zeigt. Na ja. Ich finde die Fotos eher unspektakulär... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de