Fans spekulieren: Ist Kourtney Kardashian erneut schwanger?

Erwartet Kourtney Kardashian (45) jetzt etwa Kind Nummer fünf? Die TV-Bekanntheit heizt mit einer Bilderreihe auf Instagram ordentlich die Gerüchteküche an. Die Älteste der Kardashian-Schwestern zeigt sich auf den Schnappschüssen unter anderem auf einem Bett posierend. Ihr Körper wird dabei lediglich von einem Bademantel verdeckt. Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, so fällt auf: Kourtneys Fans sind sich offenbar sicher, dass sie und Travis Barker (48) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. "Oh mein Gott, sie ist wieder schwanger", lautet nur einer von vielen weiteren Kommentaren.

Auch Kourtneys Pose wirkt auf ihre Community sehr verdächtig. Die vierfache Mutter hält ihre Hände schützend vor ihren Bauch – etwa, um eine kleine Wölbung zu kaschieren? Andere ihrer Fans finden zudem, dass die Ex von Scott Disick (41) "umwerfend" aussehe und besonders schön auf den Fotos strahle. "Baby Barker Nummer zwei auf dem Weg? Sieht wohlgeformt aus", meint ein weiterer. Ein Nutzer ist sich offenbar so sicher, dass er unter Kourtneys Fotos schreibt: "Ich kann die Bekanntgabe der Schwangerschaft kaum erwarten." Die Unternehmerin selbst äußert sich zu den Kommentaren und Gerüchten bisher noch nicht.

Kourtneys Mama-Herz muss ohnehin vorerst mit einer ganz anderen Veränderung zurechtkommen. Ihr ältester Sohn Mason Disick (14) möchte nämlich nicht mehr bei der Reality-Bekanntheit wohnen, sondern bei seinem Vater Scott. Auf Letzteren hegt Kourntey nun wohl auch einen Groll, denn sie gibt ihm die Schuld für den Auszug ihres Kindes. "Ihr Herz ist gebrochen. Sie ist untröstlich darüber", meinte ein Insider gegenüber Life & Style.

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

