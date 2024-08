"Nur Mitbewohner": Kriselt George und Amal Clooneys Ehe?

Gehen George (63) und Amal Clooney (46) etwa durch eine Beziehungskrise? Der Schauspieler und die Star-Juristin sind seit über zehn Jahren verheiratet und gelten als absolutes Hollywood-Traumpaar. Doch offenbar ist der Funke in ihrer Ehe ein wenig erloschen, wie nun ein Insider gegenüber Closer berichtet. "George hat sich geschworen, sich in Sachen Ehe mehr Mühe zu geben", erklärt der Informant und führt weiter aus: "Er nimmt sich viel mehr Zeit, um mit Amal zusammen zu sein, denn um ehrlich zu sein, hat er das ein wenig schleifen lassen und es dämmerte ihm plötzlich, dass sie mehr wie nur Mitbewohner als wie Liebhaber sind."

Um die Leidenschaft wieder zu entfachen und so ihre Ehe zu retten, legt sich George wohl mächtig ins Zeug. Die Quelle will wissen: "Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, süße Dinge für sie zu tun. So was wie sie im Bett mit ihren Lieblingscroissants zu überraschen und ihr Lieblingsparfüm zu kaufen, wenn er unterwegs ist." Zudem setzt der "Ocean's Eleven"-Star auf Quality-Time: "Sie haben romantische Mittagessen und machen lange Spaziergänge nach dem Essen." Für den Schauspieler stehe das Wohl seiner Frau derzeit an allererster Stelle.

Was waren die Auslöser für George und Amals kleine Beziehungskrise? Einerseits liege es an dem großen Altersunterschied der beiden, berichtet der Informant. Da die Anwältin 14 Jahre jünger ist, sei sie noch sehr "jung und dynamisch". George könne da nicht immer mithalten. Andererseits seien auch ihre zeitaufwendigen Jobs ein Grund für ihre Liebesflaute. Hinzu kommt offenbar die Kindererziehung ihrer zwei gemeinsamen Zwillinge, die ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehme. "Sie dürfen nicht in die Falle tappen, dass sie sich nur über ihre gemeinsame Verantwortung als Eltern verbinden", erklärt die interne Quelle und gibt jedoch schnell Entwarnung: "Deshalb wird George von nun an zu Mr. Romance."

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler George Clooney und Anwältin Amal Clooney

Anzeige Anzeige

MEGA George und Amal Clooney, ihre Kids und ein paar Freunde am Comer See im August 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass in George und Amals Ehe die Leidenschaft etwas eingeschlafen ist? Ja. Das ist doch ganz normal in einer so langjährigen Beziehung. Nein. Ich dachte immer, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de