Ohne Gigi: Bradley Cooper feiert bei Taylor Swifts Party

Bradley Cooper (49) und verbrachte am Samstag Zeit bei einer ausgelassenen Sommerparty auf Taylor Swifts (34) prunkvollem Anwesen auf Rhode Island. Der Oscar-Preisträger gesellte sich zu einer Reihe prominenter Gäste, darunter Taylor Swifts Freund Travis Kelce (34) sowie Patrick Mahomes (28) und dessen Frau Brittany. Außerdem war auch – wie auf diesen Fotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, zu sehen ist – Bradleys kleine Tochter Lea dabei. Auffällig war jedoch das Fehlen von seiner angeblichen Freundin Gigi Hadid (29), die trotz der Gerüchte um eine bevorstehende Verlobung nicht bei der Feier anwesend war.

Dafür hatte Bradley offensichtlich umso mehr Freude daran, den Tag gemeinsam mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Auf den Schnappschüssen steht das Vater-Tochter-Duo auf dem luxuriösen Anwesen auf einer Terrasse – und dabei strahlen die beiden bis über beide Ohren. Auf den Pics tragen Bradley und Lea entspannte Looks. Der "A Star Is Born"-Darsteller trägt ein lockeres schwarzes T-Shirt und eine Sonnenbrille. In seiner Hand hält er außerdem eine schwarze Kappe. Seine siebenjährige Tochter glänzt hingegen in einem rosafarbenen Oberteil.

Schon seit Monaten kursieren Liebesgerüchte um Bradley und Gigi. Die Stars wurden immer wieder gemeinsam gesichtet. Zudem behauptete ein Insider kürzlich, dass es immer ernster zwischen den beiden werde und Bradley sogar bereits über einen Heiratsantrag nachdenke. "Bradley hat bereits entschieden, dass er Gigi fragen wird, ob sie ihn heiraten will", berichtete der Informant gegenüber Daily Mail. Bislang bestätigten der Schauspieler und das Model die Beziehung aber nicht offiziell.

Backgrid Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea bei der Premiere von "Maestro", Dezember 2023

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Glaubt ihr, es hat etwas zu bedeuten, dass Bradley ohne Gigi bei der Party war? Ja, ich denke schon. Nein, vielleicht war sie einfach nur beschäftigt. Ergebnis anzeigen



