So denkt Vierfachvater Ryan Reynolds über mehr Nachwuchs

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47) sind stolze Eltern von vier Kindern. Auf den Canadian Screen Awards 2023 sprach der Deadpool-Darsteller mit ET über das Elternsein und die Möglichkeit, ihre Familie weiter zu vergrößern: "Von zwei zu drei war ein riesiger Sprung... von drei zu vier weniger. Ich kann nicht für meine Frau sprechen, aber wir lieben es. Wir wären Idioten, wenn wir das noch mal machen würden und es nicht lieben würden." Scheint also so, als wäre zumindest für Ryan die Familienplanung noch nicht ganz abgeschlossen...

Ryan und Blake scheinen die Idee einer großen Familie schon länger im Kopf zu haben. Bereits ein Jahr nach ihrer Hochzeit sprach der 47-Jährige begeistert über Nachwuchs im Interview mit Details: "Wir kommen beide aus großen Familien – meine Eltern hatten vier Kinder, Blakes Familie sogar fünf. Viele Leute sagen, das sei verrückt, aber wir werden es nur wissen, wenn wir es versuchen. Wir würden ziemlich glücklich durch dieses Feuer gehen." Auch die 36-Jährige äußerte sich 2014 gegenüber Us Weekly ähnlich und meinte, sie wolle "viele Kinder" haben.

Ryan genießt seine Rolle als Vater von drei Töchtern und einem Sohn offensichtlich sehr. In einem virtuellen Interview mit "The Late Show with Stephen Colbert" verriet er während der Pandemie: "Ich vermisse männliche Gesellschaft überhaupt nicht. Die meisten Männer sind ohnehin die Architekten des Untergangs von jemandem. Also bin ich gerne mit den Mädchen zusammen und mache die Mädchensachen." Während eines Gesprächs mit Access nannte er seine Töchter zudem "Superhelden" und lobte sie als die "fähigsten Menschen", die er kenne. "Ich würde es nicht anders haben wollen", betonte der Schauspieler und machte damit deutlich, wie sehr er das Vatersein liebt.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern

