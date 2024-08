So haben sich Paris Hilton und Lindsay Lohan versöhnt

Paris Hilton (43) und Lindsay Lohan (38) haben ihre Vergangenheit hinter sich gelassen und sich nach Jahren des öffentlichen Streits wieder angenähert. In einem aktuellen Interview mit Page Six berichtet die Hotelerbin, dass sie und die Schauspielerin sich bei der diesjährigen Vanity Fair Oscar-Party wieder getroffen und unterhalten haben. "Es tat so gut, sie zu sehen", schwärmt Paris und fügt hinzu: "Sie sieht wunderschön aus. Ich freue mich für sie."

Offenbar war die Wiederbegegnung ein positives Erlebnis für beide Frauen und es scheint, als ob sie das Kriegsbeil endgültig begraben haben. Zusätzlich haben sich Paris und Lindsay über ihre Familien unterhalten und "darüber gesprochen, wie es ist, Mutter zu sein". Die Schwester von Nicky Hilton (40) ist mittlerweile zweifache Mama: Ihr Sohn Phoenix Barron Hilton Reum und ihre Tochter London Marilyn Hilton Reum machten das Liebesglück mit ihrem Mann Carter Reum perfekt. Lindsay und ihr Mann Bader Shammas haben gemeinsam den kleinen Sohnemann namens Luai.

Die beiden hatten sich ursprünglich Anfang der 2000er angefreundet, bevor es aufgrund von "Vertrauensproblemen", wie Paris es ausdrückte, zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Im Jahr 2006 lieferten sich die Ex-BFFs einen ziemlich heftigen Streit in der Öffentlichkeit. Damals bezeichnete Paris ihre ehemalige Freundin sogar als "lahm". Doch all das scheint nun vergessen zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Paris Hilton, Juni 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Paris und Lindsay wirklich wieder versöhnt haben? Ja, den Streit haben die beiden hinter sich gelassen. Nein, bei den beiden wird es wieder krachen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de