Welcher Allstars-Dschungelcamper nervt euch am meisten?

Im Allstars-Dschungelcamp wird die Luft immer dicker – jeder Tag bringt neue Konflikte und Streitereien mit sich. Doch welcher der Promis ist durch sein Verhalten am unbeliebtesten? In den vergangenen Tagen in Südafrika sorgte vor allem Giulia Siegel (49) immer wieder für Diskussionen. In einer der Nachtwachen krachte es beispielsweise ordentlich zwischen ihr und Sarah Knappik (37) – Beleidigungen inklusive. Danni Büchner (46) geriet auch bereits das ein oder andere Mal mit Giulia aneinander. Georgina Fleur (34) und Elena Miras (32) sind allerdings auch oft dabei, wenn es Zoff gibt, ebenso wie Kader Loth (51). Die Reality-Queen steht häufig zwischen den Fronten und scheint einige ihrer Mitcamper mit ihren Sprüchen zu provozieren.

Die Dschungel-Männer sorgen ebenfalls regelmäßig dafür, dass die Harmonie im Camp bricht. Thorsten Legat (55) versucht zwar oft, alle zusammenzuhalten, rastet aber hier und da auch ein bisschen aus. Mola Adebisi (51) hält sich hingegen viel zurück, aber auch er teilt aus. So brachte der Moderator Georgina zu Beginn der ersten Woche mit einem stichelnden Kommentar zum Weinen. Vor wenigen Tagen legten sich außerdem Eric Stehfest (35) und Gigi Birofio (25) miteinander an, obwohl sie zuvor wie beste Freunde wirkten.

Gigis Art kommt zumindest bei den Fans wohl trotz der kleineren Seitenhiebe und Zoffereien gut an: In einer Promiflash-Umfrage mit insgesamt 1.832 Teilnehmern [Stand 25. August, 11:10 Uhr] landete er als aktueller Favorit mit 537 Stimmen (29,3 Prozent) auf Platz eins. Ihm dicht auf den Fersen ist allerdings Kader Loth, die 20,8 Prozent der Votes bekam. Weniger überzeugen konnten hingegen Giulia, Georgina und Mola – sie belegten die letzten drei Plätze. Sind die drei also auch die nervigsten oder fällt jemand anderes bei euch unten durch? Stimmt unten ab!

RTL Giulia Siegel und Sarah Knappik, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Eric Stehfest und Gigi Birofio, Allstars-Dschungelcamp 2024

Welcher Allstars-Dschungelcamper ist die größte Nervensäge? Giulia Siegel! Sarah Knappik! Georgina Fleur! Elena Miras! Danni Büchner! Kader Loth! Thorsten Legat! Mola Adebisi! Eric Stehfest! Gigi Birofio! Ergebnis anzeigen



