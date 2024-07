Alexander Klaws macht seiner Familie süße Liebeserklärung!

Alexander Klaws (40) könnte wohl kaum glücklicher sein. Mit seiner Frau Nadja Scheiwiller (39) hat er bereits zwei gemeinsame Söhne und Nadja ist aktuell schwanger mit Baby Nummer drei, wie er verkündete. Nun widmet Alexander seinen Liebsten rührende Worte in einem Beitrag auf Instagram. Unter dem Foto der bisher noch vierköpfigen Familie schreibt er: "Diese dreieinhalb Menschen bedeuten mir mein Leben. Ich liebe meine Familie über alles, die mir Kraft und den Glauben gibt, alles erreichen zu können – genauso wie meine wunderschöne Frau Nadja, die mir jeden Tag neue Gründe gibt, mich neu in sie zu verlieben." Weiter betont er die vielen Höhen und Tiefen, die sie in ihrer langjährigen Beziehung schon durchlebt haben. Er schließt seine emotionale Liebesbekundung mit den Worten: "Ein Hoch auf unsere Downs, die uns hierhin gebracht haben! Danke!"

Nadja selbst zeigt sich in der Kommentarspalte sehr bewegt und postet mehrere Herzen und weinende Emojis unter Alexanders Beitrag. "Sich immer wieder bewusst zu machen, was man hat und dass Krisen und schwierige Zeiten zum Leben dazugehören, ist so ein wichtiger Bestandteil von einem glücklichen Leben!", antwortet sie ihrem Liebsten. Am Ende ihres Kommentars unterstreicht sie ihre Gefühle für ihren Mann und ihre Kinder mit den Worten: "Meine Liebe wächst täglich!"

Nadja und Alexander gehen seit 14 Jahren zusammen durchs Leben. Seit fünf Jahren sind die beiden verheiratet. Im Jahr 2017 erblickte ihr erster Sohn das Licht der Welt. Im März 2020 machte Sohnemann Nummer zwei das Familienglück komplett. Doch das soll es noch nicht gewesen sein, denn aktuell erwartet Nadja ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs, wie ihr Mann mit einem Schnappschuss ihres Babybauches mit seinen Followern teilte. "Hey, ihr Osterhasen, da hab ich doch glatt noch ein Ei gefunden, welches ich vor ein paar Wochen versteckt habe…", scherzte der einstige DSDS-Gewinner unter dem Beitrag.

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws, Nadja Scheiwiller und ihre beiden Kinder

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine schwangere Frau Nadja Scheiwiller

