Quentin Tarantino gibt Alec Baldwin Mitschuld an "Rust"-Tod

Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) starb am Set von "Rust" durch einen Schuss, den Alec Baldwin (66) abfeuerte. Vor Gericht wurde der "Pearl Harbor"-Darsteller kürzlich freigesprochen, allerdings sieht ein berühmter Regisseur die Lage etwas anders. Zu Gast bei Bill Mahers "Club Random" sprach Quentin Tarantino (61) über den Unfall und hielt fest: "In dieser Situation finde ich, dass die Waffenmeisterin zu 90 Prozent für alles verantwortlich ist, was mit der Waffe passiert. Aber der Schauspieler ist zu zehn Prozent verantwortlich." Seiner Meinung nach müsse man mit der "gebotenen Sorgfalt" agieren, wenn man wisse, dass es sich um eine scharfe Waffe handelt.

Quentin kennt sich mit Schusswaffen am Set aus, denn er ist für brutale Actionfilme bekannt. Im Interview erklärte er, warum er immer noch mit echten Pistolen arbeitet. "Man könnte auch digitale Erektionen zu Pornofilmen hinzufügen, aber wer will sich das verdammt noch mal ansehen?", scherzte der "Kill Bill"-Drehbuchautor und fügte hinzu: "Trotz der vielen Waffen, die wir in Filmen abfeuern, ist es nur zweimal vorgekommen, dass Menschen am Set durch ein Missgeschick erschossen wurden. Das ist ein verdammt guter Schnitt."

Alec war aufgrund des Unfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Mitte Juli sprach ihn das zuständige Gericht in New Mexico allerdings frei. People berichtete, dass Mary Marlowe Sommer, die zuständige Richterin, die Anklage fallen gelassen habe. Nach der Urteilsverkündung seien sich der Hollywoodstar und seine Frau Hilaria Baldwin (40) in die Arme gefallen und beide in Tränen ausgebrochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Quentin öffentlich über den Fall spricht? Sehr gut. Er kennt sich mit dem Thema ja gut aus. Ich finde das unangebracht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de