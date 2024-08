Retten Meghan und Prinz Harry mit den Reisen etwa ihren Ruf?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) sind kürzlich nach Kolumbien und Nigeria gereist, um dort unter anderem Frauen in Führungsrollen zu fördern und sich gegen Cyber-Mobbing auszusprechen. Die royale Autorin Ingrid Seward hat jedoch eine eigene Meinung dazu: Sie behauptete, dass die Trips kalkuliert gewesen seien. Gegenüber The Sun meinte die Expertin, dass der Brite und seine Frau mit den Reisen insbesondere ihre Marke ausbauen möchten: "[Die Reise] war von Anfang bis Ende sehr sorgfältig durchdacht. [...] Es war alles sehr, sehr straff getaktet – und so konnte nichts schiefgehen." Sie könne sich zudem vorstellen, dass noch weitere Reisen zum Ausbau ihres Images folgen.

Die Expertin betonte, dass ein Großteil der Einwohner der bereisten Länder gar nicht gewusst habe, weshalb das umstrittene Pärchen überhaupt zu Besuch war: "Die wenigen Menschen, die sie trafen, hatten wirklich keine Ahnung, warum sie dort waren." Sie führte weiter aus: "Sie trafen anscheinend nie den ganz normalen Bürger auf der Straße. Sie wurden meilenweit von jedem ferngehalten." So wurden die zwei die ganze Zeit über streng von allen anderen abgekapselt, insofern sie keinen offiziellen Besuch absolvierten. "Es war alles sehr inszeniert, wie alles bei den Sussexes", unterstrich Ingrid abschließend.

Harry und Meghan haben mit ihrer Reise durch Kolumbien vornehmlich durch ihre hohen finanziellen Ausgaben für die eigene Sicherheit ein wenig für Empörung gesorgt. So forderte das berühmte Paar, dass das südamerikanische Land die entsprechenden Ausgaben für die notwendigen Vorkehrungen übernehmen solle. Laut Daily Mail habe der viertägige Aufenthalt der Schauspielerin und ihres Gatten umgerechnet insgesamt 1,8 Millionen Euro gekostet – was einer Summe von etwa 450.000 Euro pro Tag entspricht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kolumbien

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

