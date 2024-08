Überraschung: Johnny Depp feiert neuen Film als Regisseur

Johnny Depp (61) machte sich als weltweit angesehener Schauspieler einen Namen. Was viele seiner Fans nicht wissen: Er versuchte im Jahr 1997 mit "The Brave" auch als Regisseur sein Glück! Der große Erfolg blieb damals jedoch aus. Wie es scheint, möchte der Darsteller es nun noch einmal allen beweisen: Mit dem Streifen "Modi - Three Days on the Wing of Madness" kehrt er jetzt ein zweites Mal als Regisseur zurück. Wie die offizielle Website des San Sebastian Filmfestivals am Dienstag preisgab, wird der besagte Film seine Premiere bei der 72. Ausgabe der Veranstaltung feiern.

Bei Johnnys neuem Filmprojekt handelt es sich um ein Biopic über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani. Die Besetzung kann sich durchaus sehen lassen – es spielen unter anderem Al Pacino (84), Stephen Graham und Antonia Desplat in dem Werk mit. Doch nicht nur der prominente Cast dürfte ein positives Vorzeichen sein: Für den 61-Jährigen ist es nämlich nicht der erste Besuch der renommierten Veranstaltung, welche dieses Mal vom 20. bis 28. September stattfindet. So erhielt der Fluch der Karibik-Star bereits 2021 den angesehenen Donostia-Preis für sein Lebenswerk, mit welchem in diesem Jahr Cate Blanchett (55) ausgezeichnet wird.

Für den US-Amerikaner scheint es nicht nur in seiner beruflichen Karriere wieder bergauf zu gehen, sondern auch in seiner Freizeit hat der Sänger aktuell ziemlich viel Spaß. So ging zuletzt ein überraschender Schnappschuss von ihm und dem "Bad Boys: Ride or Die"-Star Will Smith (55) durch die Medien. Die befreundeten Berühmtheiten posierten sichtlich glücklich auf einer Jacht mit dem Sänger Ahmed Saad. Ein Insider verriet gegenüber People, wie riesig die Wertschätzung der Schauspieler füreinander sei: "Johnny und Will kennen sich seit Jahren. Sie sind große Fans voneinander."

United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"

Instagram / ahmedsaadofficial Johnny Depp, Ahmed Saad und Will Smith Juli 2024

