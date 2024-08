Das nervt David Harbour besonders an Ehefrau Lily Allen

Schauspieler David Harbour (49) alias Jim Hopper in der Netflix-Kultserie Stranger Things und die Sängerin Lily Allen (39) sind mittlerweile seit fast vier Jahren glücklich verheiratet – aber auch in ihrer Beziehung scheint es kleine Hürden zu geben. David plauderte im Podcast "Miss Me?" aus: Es gibt eine spezielle Angewohnheit von Lily, die ihm regelmäßig einen kleinen "Ick" beschert – also einen Moment, in dem er sich von ihr genervt fühlt. Ihre "einzigartige" Macke sei es, dass sie ihn dazu bringe, mit ihr in einem Raum zu bleiben, wenn er etwas anderes zu tun habe, aber dann nicht mit ihm spreche.

David gestand: "Sie macht das die ganze Zeit – sie ist unten, während ich versuche, mein Leben zu leben, und dann ruft sie mich. Und ich sage darauf: 'Babe, ich muss hier mein Leben leben.' Sie sieht mich nur enttäuscht an, woraufhin ich mich zu ihr setze, aber dann will sie nicht reden oder sich unterhalten. Sie will nur, dass ich da bin." Auf Miquita Olivers (40) Frage, die den Podcast hostet und zudem Lilys beste Freundin ist, warum er glaube, dass seine Frau das tue, antwortete David: "Ich weiß genau, warum, aber es ist eine zutiefst psychologische Sache. Sie mag einfach den Komfort, wenn Leute mit ihr in einem Raum sind." Der "Black Widow"-Darsteller betonte: Näher ins Detail gehen wird er an dieser Stelle nicht, um die Privatsphäre der "Not Fair"-Interpretin nicht zu verletzen.

In dem Podcast, der normalerweise von Lily selbst mitmoderiert wird, gibt die Britin immer wieder intime Details ihres Privatlebens preis. So erzählte sie kürzlich von einer verrückten Idee: Sie verkaufe von nun an Bilder ihrer Füße bei OnlyFans. Und was ihr Liebster davon hält, verriet sie in diesem Zuge ebenfalls: Anscheinend konnte sich David anfangs noch nicht so richtig mit dem Gedanken anfreunden – doch mittlerweile soll er richtig begeistert davon sein! Lily scheint in jedem Fall eine Menge Spaß daran zu haben, die Fußbilder zu teilen – dadurch würde sie "Macht und Kontrolle über etwas haben", was sie selbst so albern findet.

David Harbour und Lily Allen

Lily Allen und David Harbour im März 2023

