Denise Richards' Tochter Sami zeigt ihre operierte Nase

Vor zwei Wochen ließ sich Sami Sheen (20) die Nase operieren. Jetzt wagt das OnlyFans-Model einen ersten Ausflug in die Öffentlichkeit. Paparazzi entdecken die Tochter von Denise Richards (53) in einem hippen Restaurant in Los Angeles. Auf den Schnappschüssen ist zu erkennen, wie der Promi-Spross total entspannt im Außenbereich sitzt und sein Mittagessen genießt. Samis Nase sieht auf den Bildern deutlich kleiner und spitzer aus als zuvor. Der Nachwuchs der TV-Bekanntheit scheint es nach der OP ruhig angehen zu lassen. Bei dem Restaurantbesuch trägt sie eine graue Jogginghose und ein schwarzes Top. Ihre Haare sind ganz natürlich gestylt und Sami verzichtet auf Make-up.

Auch die Mutter der Influencerin hat Erfahrung mit Schönheitseingriffen. Allerdings behauptete sie 2020, dass sie keine weiteren OPs mehr vornehmen wollte. Gegenüber US Weekly erklärte sie: "Ich habe Botox ausprobiert, doch das war nichts für mich." Sie habe nach der Behandlung toll ausgesehen, aber sich einfach nicht wohlgefühlt. "Ich liebe das Ergebnis, aber ich kam nie über das seltsame Gefühl hinweg. Es fühlte sich an, als würde jemand meine Stirn nach unten drücken", verriet die Blondine.

Sami entschied sich Mitte August für die Nasen-OP. Den Eingriff dokumentierte die 20-Jährige ganz transparent auf TikTok. In einem Video gestand sie: "Ich musste jedes einzelne Foto, das ich gemacht habe, mit Photoshop bearbeiten, weil die Nase schrecklich aussah. Sie war einfach zu groß für mein Gesicht und so gebogen." Obwohl das Model einige Probleme mit den Schmerzmitteln hatte, war sie nach der Prozedur heilfroh über die Operation. "Ich fühle mich jetzt schon wie eine ganz neue Frau und ich bin so glücklich, dass ich meine Traumnase bekommen habe!", schwärmte sie.

Sami Sheen, Internetbekanntheit

Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

