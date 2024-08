Heiratet Riccardo Simonetti etwa in Mamas altem Brautkleid?

In wenigen Tagen wird Riccardo Simonetti (31) seinen Partner Steven auf Mallorca heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren – auf Instagram gibt der Influencer nun Einblicke in eine ganz besondere Anprobe. Besagter Traum in Weiß ist nämlich kein unbekannter Fummel von der Stange: "Ich liebe das Hochzeitskleid meiner Mutter, weil es nicht das typische, trendige 80er-Jahre-Kleid ist, das man erwarten würde. Es war zeitloser, und sie findet es auch nach 40 Jahren noch wunderschön", schwärmt Riccardo und probiert das Kleid kurzerhand an.

Den transparenten, bestickten Überwurf, den seine Mama seinerzeit über einem engen Kleid getragen hatte, kombiniert der Moderator zu einer weißen Schlaghose. "Ich suche noch nach einem Outfit, das ich am Abend vor der Hochzeit tragen kann. Also dachte ich, ich könnte vielleicht Mamas altes Kleid tragen", überlegt der 31-Jährige und fügt hinzu: "Ich kann gar nicht glauben, wie gut es zu mir passt. Die Hose gehört mir, aber das Oberteil sieht aus, als wäre es für mich gemacht."

Nach drei Jahren Beziehung verkündete Riccardo im November des vergangenen Jahres stolz, dass er und Steven verlobt seien. Der Antrag fand in einem Meer aus Herzchen-Luftballons und Kerzen statt. Zur Hochzeit sind auch prominente Gäste wie Sylvie Meis (46) und Farina Opoku (33) eingeladen.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Brautkleid seiner Mama

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Steven, 2023

