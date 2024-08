Imagewechsel nach Zoff? Cora Schumacher gibt OnlyFans auf

Cora Schumacher (47) gibt einen Abschied bekannt. In ihrer Instagram-Story macht die ehemalige Rennfahrerin nun öffentlich, dass sie nicht länger bei OnlyFans zu sehen sein möchte. "OF hat mir vielleicht für einige Monate die notwendige Selbstbestätigung gegeben, die ich gerade zu diesem Zeitpunkt so sehr gebraucht habe", beginnt sie ihre Erklärung. Anschließend begründet die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin ihren Entschluss. "Ich habe mich allerdings entschieden, den Account gänzlich aufzulösen, da ich mich nicht mehr über mein Äußeres definieren oder darauf reduziert werden möchte", erläutert Cora.

Und Cora kündigt das Ganze nicht nur an, sondern setzt es auch direkt in die Tat um. Denn wenn man sie auf der Erotik-Plattform sucht, wird den Usern direkt eine Fehlermeldung angezeigt. Ihre Entscheidung kommt mitten in ihrem öffentlichen Zoff mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (49). Dieser machte vor wenigen Monaten sein Coming-out und seine Beziehung mit seinem Partner Étienne publik. Seine einstige Gattin beteuerte jedoch, davon erst aus den Medien erfahren zu haben.

Doch Cora soll in dem ganzen Drama nicht die Wahrheit sagen, wenn es nach Ralf geht. Dieser erklärte auf Social Media dazu: "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet. Gefreut hat sie sich auch noch." Das Ganze belegte der Ex-Rennfahrer sogar mit einigen Screenshots von WhatsApp-Verläufen mit seiner Ex. Cora will das jedoch nicht so stehen lassen und ihren Ruf angeblich bald mit Nachrichten, die das Gegenteil beweisen, wiederherstellen.

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

RTL Cora Schumacher im Dschungelcamp

