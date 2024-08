Nach Gerüchten: Ben Affleck und Kick Kennedy sind kein Paar

Was läuft wirklich zwischen Ben Affleck (52) und Kathleen Alexandra Kennedy, genannt Kick? Der Schauspieler geht nach seiner Trennung von Jennifer Lopez (55) wieder als Single durchs Leben. Vor wenigen Tagen wurde er dann mit der Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70) gesichtet und es wurde spekuliert, ob die beiden ein Paar sind. Ein Insider dementiert diese Gerüchte nun gegenüber Us Weekly: "Ben datet Kick nicht." Die Quelle glaubt, dass der "Gone Girl"-Darsteller und Kick sich womöglich zufällig über den Weg gelaufen sind. Ben soll aktuell mit niemandem ausgehen.

Ob Kick das womöglich anders sieht? Immerhin hat die Politikertochter wohl schon länger ein Auge auf den Filmstar geworfen. "Kicks Promischwarm war schon immer Ben", plauderte ein Tippgeber gegenüber People aus, nachdem Ben und Kick unter anderem zusammen in der Polo-Lounge des Beverly-Hills-Hotels gesichtet worden waren.

Obwohl Ben aktuell keine neue Frau in seinem Leben haben soll, ist er wohl nicht abgeneigt, sich wieder ins Datingleben zu stürzen. "Selbst bevor sie sich getrennt haben, hat Ben sich über ihre mangelnde Intimität beklagt. Also gibt es keinen Zweifel, dass er darauf brennt, wieder rauszugehen und zu daten", verriet eine Quelle im Gespräch mit OK! Magazine und fügte hinzu: "Er will raus und das Leben wieder leben und beweisen, dass er es immer noch drauf hat."

Getty Images Kathleen Alexandra Kennedy, 2018

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

