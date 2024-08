So extravagant feiert Madonna den Geburtstag ihrer Zwillinge

Madonna (66) schmeißt für ihre beiden Zwillinge Estere Ciccone (12) und Stella Ciccone (12) eine riesige Party im Garten – zwölf wird man schließlich nur einmal! Auf Instagram teilt die "Hung Up"-Sängerin ein Video, in dem sie Einblicke in die Feier gibt. Dazu gehören unter anderem eine Poolparty, Fahrten mit einem Golfwagen, das Designen eigener Klamotten und natürlich leckeres Essen. Zu dem Beitrag schreibt die Sechsfachmama: "Alles Gute zum Geburtstag an meine Zwillingsjungfrauen! Ich habe geblinzelt und ihr seid fast Teenager. [...] Ihr seid beide so heftig talentiert, selbstsicher und voller Leben. Kann es kaum erwarten, das nächste Kapitel zu lesen!"

Bei der Familie der Künstlerin werden aktuell mehrere Geburtstage zelebriert. Erst vor wenigen Tagen, am 16. August, feierte die 66-Jährige ihren eigenen. Dabei ging es ähnlich glamourös zu wie bei der Party ihrer Zwillingstöchter. Gemeinsam mit einigen Familienmitgliedern reiste die "Like A Virgin"-Interpretin nach Italien und genoss dort ein luxuriöses Birthday-Dinner. Doch damit nicht genug: Auch ihr ältester Sohn Rocco hatte nur wenige Tage vorher Geburtstag und war 24 Jahre alt geworden. Dazu hatte Madonna im Netz einen Geburtstagsgruß geteilt: "Ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Wir haben schon viele Leben zusammen gelebt. Danke, dass du mich immer wieder gewählt hast. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit."

Eine Person fiel bei den Feierlichkeiten immer wieder auf: der Fußballspieler Akeem Morris. Der war nämlich nicht nur bei Madonnas Party, sondern auch der ihrer Zwillingstöchter zu Gast. Seit einiger Zeit wird spekuliert, ob die 66-Jährige mit dem 38 Jahre jüngeren Sportler zusammen sei. Immer wieder lassen sich die zwei in der Öffentlichkeit gemeinsam ablichten – zuletzt vor zwei Tagen bei einem Studiobesuch in London.

Instagram / madonna Stelle und Estere Ciccone im April 2023

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

