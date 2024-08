Wegen Kinderzimmer: Christina Hänni wehrt sich gegen Kritik

Christina Hänni (34) und Luca Hänni (29) schweben im Babyglück, denn die beiden sind vor wenigen Wochen Eltern einer kleinen Tochter geworden. Für ihren Nachwuchs haben die Let's Dance-Tänzerin und der Sänger extra ein Kinderzimmer entwerfen lassen. Daran stören sich nun die Fans der beiden: Nachdem die Moderatorin einen Clip des Zimmers auf Instagram gepostet hatte, witterten manche Schleichwerbung. Dagegen verteidigt sich die Beauty im Netz und stellt klar: "Wir haben alles selbst gekauft im Kinderzimmer und wurden nicht bezahlt. Schade, dass auf Social Media nicht mehr an das Gute und Ehrliche geglaubt wird und man Dinge auch teilen kann ohne Vermarktung und einfach aus Freude und Dankbarkeit."

Neben der Kritik durfte sich das Traumpaar allerdings auch über Zuspruch für den umgestalteten Raum freuen. Kollegin Renata Lusin (37) schrieb unter das Video: "So so schön! Unsere Stella hat auch das schönste Zimmer von uns allen." Auch manche Follower freuen sich für das Baby der zwei Stars. "Ich möchte bitte sofort einziehen. Es sieht so unfassbar schön aus! Ich hoffe, sie wird es später genauso toll finden", kommentierte ein Fan.

Der Namen des Sprösslings findet sich nirgendwo in den Kommentaren, den halten Luca und Christina nämlich geheim. In ihrem Podcast "Don't Worry be Hänni" erklärten sie kürzlich, wieso sie so viel Wert darauf legen. "Auch wenn wir den Namen gerne sagen würden und wir ihn wunderschön finden und auch das Interesse daran verstehen, muss man auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn das Kind ein bisschen älter ist und andere Leute auf der Straße das Kind mit Namen ansprechen", machte die Mama deutlich.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Instagram / christina.haenni Christina Hänni und ihre Tochter im August 2024

