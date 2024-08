Am Anfang ihrer Liebe zog Bella Hadid in Adans Wohnwagen

Bella Hadid (27) und ihr Freund Adan Banuelos haben eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zu erzählen. Zu Beginn ihrer Beziehung zog das Model in Adans Wohnwagen, wie der Cowboy während eines Auftritts im "Along For The Ride"-Podcast erzählt. "Es war badass", schwärmt er und fügt hinzu: "Der Wohnwagen hat sich immer klein angefühlt, aber dann kommt jemand, mit dem man gerne Zeit verbringt und der Wohnwagen fühlt sich an wie eine verdammte Villa." Diese ungewöhnliche Wohnsituation sollte Bella einen Einblick in Adans Lebensstil geben. Heute hat das Model ein Haus in Texas, während Adan an seinem eigenen Heim arbeitet. Wenn es so weit sei, wollen die beiden entscheiden, wo sie letztendlich gemeinsam leben werden.

Während ihres Zusammenlebens in dem Wohnwagen beeindruckte die Model-Ikone durch ihre bodenständige und warmherzige Art. "Man fängt an, Gefühle für jemanden zu entwickeln und man denkt Sachen wie: 'Vielleicht ist das der Rest meines Lebens.' Und zu wissen, dass sie so ein unkomplizierter Mensch ist und materielle Dinge ihr nicht wichtig sind – oder zumindest nicht das Wichtigste sind", äußert sich der 35-Jährige weiter. Adan erzählt, dass Bella sogar um 2:30 Uhr morgens aufgestanden sei, um bei Pferdewettbewerben Frühstück für alle vorzubereiten. Die Beauty habe ihren Liebsten stets begeistert angefeuert.

Adan und Bella lernten sich auf einer Pferdeshow in Fort Worth, Texas, kennen und haben aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zu Pferden schnell eine Bindung aufgebaut. Obwohl Adan als einer der jüngsten Reiter in die NCHA Hall of Fame aufgenommen wurde und Bella ebenfalls eine erfolgreiche Karriere als Model hat, scheinen sie trotz ihrer unterschiedlichen Leben perfekt zueinander zu passen, wie Adan weiter im Podcast verlauten lässt: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin. [...] Diese junge Dame ist eine der nettesten, großherzigsten und süßesten Personen, die ich je getroffen habe." Bella sei seine höchste Priorität.

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid

