Margot Robbie präsentiert ihren großen Babybauch im Urlaub

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) genießen gerade eine entspannte Auszeit in Sardinien, bevor ihr erstes gemeinsames Baby das Licht der Welt erblickt. Am Montag wurden die Eheleute zusammen gesichtet, wie sie das traumhafte Wetter der italienischen Insel genießen. Auf Fotos, die People vorliegen, präsentiert die Schauspielerin stolz ihren Babybauch in einer schwarzen, fließenden Hose und einem weißen, fast vollständig aufgeknöpften Hemd. Ihre Kugel ist in den vergangenen Wochen ordentlich gewachsen – allzu lange bis zur Geburt dürfte es den Schnappschüssen nach zu urteilen nicht mehr dauern.

Erst im Juli wurde Margots Schwangerschaft bekannt. Die Barbie-Bekanntheit bestätigte die Baby-News nie selbst. Doch ein Insider ließ durchblicken, dass sie und ihr Gatte überglücklich seien, dass es nicht länger ein Geheimnis sei. "Sie wollten schon seit einiger Zeit eine Familie gründen", berichtete die Quelle damals. Für beide sei Familie sehr wichtig, und sie hätten früh in ihrer Beziehung gewusst, dass sie Eltern werden wollten. Margot und Tom sind bereits seit 2013 zusammen – drei Jahre später gaben sich der Hollywoodstar und der britische Regieassistent das Jawort.

Im April während der Dreharbeiten zu Margots Filmprojekt "A Big Bold Beautiful Journey" soll niemand geahnt haben, dass sie in freudiger Erwartung ist. Denn trotz ihrer Schwangerschaft habe sich die 34-Jährige "superprofessionell und konzentriert" verhalten. "Sie hatte lange Tage, aber es schien ihr nichts auszumachen", berichtete ein Informant People dazu. Zudem habe sie sehr glücklich gewirkt. Kein Wunder! Schließlich dürfte Margot da bereits gewusst haben, dass sie ein Baby erwartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley, im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Margot ihr Baby bald bekommt? Ja, lange dauert es sicherlich nicht mehr. Nein, vorläufig noch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de