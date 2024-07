Margot Robbie und ihr Tom planen wohl schon lange ein Baby!

Margot Robbie (34) und Tom Ackerley (34) sollen Nachwuchs erwarten – und das ist offenbar ein lang ersehnter Wunsch des Paares. Das meint zumindest ein Insider zu wissen. "Familie bedeutet den beiden sehr viel und sie wussten schon früh in den Anfängen ihrer Beziehung, dass Eltern zu sein etwas ist, das sie wirklich wollen!", plaudert dieser gegenüber People aus und verrät außerdem: "Sie wollten schon seit einiger Zeit eine eigene Familie gründen."

Weder die Schauspielerin noch der Filmproduzent bestätigten die Schwangerschaft bisher offiziell. Die Neuigkeiten über den gemeinsamen Nachwuchs verbreiteten mehrere Insider vor wenigen Tagen. Über die ausgeplauderten Babynews freuen sich die beiden angeblich. "Sie haben es eine Weile unter Verschluss gehalten, sind aber froh, dass die Nachricht jetzt raus ist!", behauptet die Quelle zudem gegenüber dem Magazin.

Ob und wann sich Margot und ihr Ehemann zu ihrem Babyglück melden, bleibt abzuwarten. Zumindest eines ist aber sicher: Tom und Margot sind überglücklich miteinander. Das machte der 34-Jährige erst vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Sunday Times deutlich. Obwohl beide laut eigenen Aussagen täglich 24 Stunden miteinander verbringen, laufe es ziemlich harmonisch zwischen ihnen ab. "Es ist reibungslos. Wir haben keinen Schalter, den man an- und ausschalten kann. Es ist alles zu einer Einheit verschmolzen", merkte der gebürtige Brite an.

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley, im Februar 2024

Getty Images Tom Acklerley und Margot Robbie, im Januar 2024

