Mit dieser Geste soll Herzogin Meghan Prinz Harry dominieren

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harrys (39) viertägige Reise durch Kolumbien ist vorüber – die Spekulationen über ihre Beziehungsdynamik halten währenddessen an, denn die 43-Jährige schien bei vielen öffentlichen Auftritten im südamerikanischen Land die Oberhand zu haben. Wie unter anderem Mirror berichtet, soll die Herzogin sich laut dem Körpersprache-Experten Darren Stanton durch eine Schlüsselgeste verraten haben, die beweist, dass sie in der Beziehung die Hose anhat! "Wenn es um die Beziehungsdynamik geht, ist Meghan dominanter als Harry. Wenn Meghan und Harry gemeinsam Veranstaltungen besuchen, fällt auf, dass sie ihm in die Augen schaut, um ihm zu signalisieren, dass es Zeit ist, weiterzugehen – eine große Machtgeste. Sie zeigt ihm, wer der Boss ist – und dass sie die letzte Entscheidung trifft", enthüllt der Experte.

Stattdessen soll die Situation ganz anders aussehen, wenn Harry die Führung übernimmt. "Wenn Harry die Kontrolle über eine Situation hat, sehen wir häufiger ein echtes Lächeln, Augenkontakt und ein Gefühl der Sicherheit [...]. Er kann einen Raum beherrschen. Er spricht nicht überstürzt, und wir bemerken keinen Anstieg seiner Blinzelrate. Er kann sich durchsetzen – das zeigt sich auch an seiner aufrechten Haltung und seiner regen Gesprächsteilnahme", urteilt der Experte. Trotz dessen sollen die Sussexes in der Öffentlichkeit harmonisch interagieren. Über ihren starken Zusammenhalt als Paar schwärmt Darren: "Sie bestärken sich gegenseitig und unterstützen sich, wenn sie Rückhalt brauchen, was sich auch in ihren Körpergesten zeigt, die oft übereinstimmen. In der Öffentlichkeit zeigen sie oft ein hohes Maß an Intimität. Wir haben sie Händchen haltend, umarmend und sogar küssend gesehen. Das zeigt, [...] dass ihr anfänglicher Funke noch nicht erloschen ist."

Ob schmusend in Bogotá oder Salsa tanzend in Cali – dass das Feuer zwischen Harry und Meghan noch am Lodern ist, bewiesen sie mehr denn je auf ihrer Kolumbienreise. An ihrem ersten Tag durften die zwei Wahlamerikaner einer Performance im Delia Zapata National Centre for the Arts lauschen – und präsentierten sich dabei total verliebt. Auf einem Schnappschuss halten die beiden Händchen, während sie dem Geschehen auf der Bühne gespannt folgen. Auf einem Foto, das The Sun vorliegt, ist sogar zu sehen, wie die Suits-Darstellerin sich an ihren Liebsten kuschelt, während er ihr einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kolumbien

