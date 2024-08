Nach Gerüchten: Teilt Tommy Furys Affäre Ultraschallbild?

Dieser Social-Media-Beitrag wird Tommy Fury (25) und seine Fans wohl einen ziemlich großen Schrecken eingejagt haben! Der Boxer steht aktuell wegen des Liebes-Aus mit seiner Verlobten Molly-Mae Hague (25) im Fokus der Medien. Er soll während der Beziehung mit der Dänin Milla Corfixen fremd geknutscht haben – diese bestätigte den Kuss bereits. Doch nun wurde dem Sportler ein ziemlich übler Streich gespielt: Ein Instagram-Account, der zu Milla gehören sollte, veröffentlicht plötzlich ein Ultraschallbild. Die Aufnahme wurde mit "2025" und einem pinken Herz-Emoji kommentiert. Doch wie sich laut The Sun herausstellte, handelte es sich dabei lediglich um einen Fake-Account und eine Falschmeldung!

Das ist nicht das erste Mal, dass Tommy nach der Trennung von Molly übel getan wird. Die Gerüchte darum, dass er der Beauty fremdgegangen sei, machte ihre Follower ziemlich wütend – was er zu spüren bekam! Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, sei er während eines Spaziergangs mit seiner Tochter Bambi von einer fremden Person angeschrien worden. Eine Frau habe Tommy einen "betrügerischen Drecksack" genannt.

Dabei soll an den Behauptungen, dass er Molly-Mae betrogen habe, gar nichts Wahres dran sein. Tommy streitet alles ab, wie ein Sprecher des Briten im Interview mit Mirror klarmachte. Der Bruder von Tyson Fury (36) sei während der Partnerschaft mit der Blondine nicht fremdgegangen – und auch zu einem Kuss mit Milla sei es während eines Klubabends in Mazedonien nie gekommen, weil er dort gar nicht gewesen sei. "Tommy hat Molly-Mae weder betrogen noch war er am Samstag in Mazedonien", behauptete der Sprecher.

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Boxer

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

